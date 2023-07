Djokovic prend ses marques à Wimbledon

Il a très bien servi dans la troisième manche, il a été très précis, et il était très compliqué de le briser. Mais j'ai réussi à prendre le dessus dès le début du bris d’égalité , a commenté le Serbe de 36 ans qui affrontera au prochain tour l'Australien Jordan Thompson (70e). Ce dernier s'est défait lundi de l'Américain Brandon Nakashima (55e) 2-6, 2-6, 6-4, 7-6 (7/4) et 6-3.

Avec ce succès lundi, Djokovic a décroché une 29e victoire d'affilée à Wimbledon depuis sa défaite en quarts en 2017. Il est depuis invaincu avec quatre titres consécutifs. Un cinquième le 16 juillet lui permettrait d'égaler le record de huit titres à Wimbledon détenu par Roger Federer.

Contre Cachin, pour le match inaugural du tournoi sur le Centre Court, Djokovic a eu la partie à sa main.

Même la longue interruption de près d'une heure et demie pour fermer le toit à cause de la pluie n'a eu aucune incidence : ni sur le match -le temps de fermer et de sécher le gazon, le soleil était revenu et le toit a été rouvert pour la reprise après 90 minutes d'interruption- ni sur son issue.

Cachin a bien emmené la troisième manche au bris d’égalité et y a sauvé deux balles de match, mais pas de quoi stopper Djokovic.

Retour réussi pour Rublev

Andrey Rublev, 7e au classement mondial, a réussi lundi son retour sur le gazon londonien. Il a écarté l'Australien Max Purcell (64e) en trois manches de 6-3, 7-5 et 6-4.

Au prochain tour, le Russe de 25 ans affrontera le gagnant du match entre son compatriote Aslan Karatsev (50e) et le Français Luca van Assche (75e).

Interdit d'entrée à l'All England Club en 2022 en raison de sa nationalité, Rublev a dû signer une charte de neutralité au sujet du conflit armé en Ukraine.

Il n'a pas eu à forcer son talent pour passer au tour suivant, mais il a eu un petit passage à vide dans la deuxième manche. Mené 5-2, il a aligné cinq jeux pour boucler la manche et reprendre le dessus.

Lors de sa dernière participation, en 2021, il avait atteint les huitièmes de finale. C'est le tournoi du grand chelem qui lui réussit le moins puisqu'il a atteint les quarts dans les trois autres.

En 2022, Wimbledon avait refusé la participation des joueurs russes et bélarusses en raison de la guerre en Ukraine.

Wimbledon rendra hommage à Roger Federer

Le Suisse Roger Federer sera de retour sur le court central de Wimbledon, mardi. Non, pas pour jouer : il sera plutôt honoré pour sa brillante carrière sur le gazon londonien.

Federer, qui s'est retiré l'an dernier, a remporté 8 de ses 20 titres en grand chelem au All England Club, plus haut total par un joueur, que tentera d'égaler Novak Djokovic dans la présente édition du tournoi.

Martina Navratilova est la plus titrée à Wimbledon avec neuf victoires.

Nous sommes heureux d'annoncer que Roger sera des nôtres demain et qu'il y aura une célébration sur le court central avant que la journée ne soit lancée, a déclaré lundi la présidente de l'All England Club, Sally Bolton. Nous souhaitons lui rendre hommage à titre de détenteur du plus grand nombre de titres chez les hommes.

Nous tiendrons ce moment pour nous rappeler ses exploits et le remercier de tous les souvenirs qu'il nous a donnés.

Elle a ajouté que Serena Williams, qui a remporté 7 de ses 23 titres majeurs à Wimbledon, a aussi été invitée, mais... elle est enceinte, alors il est évident qu'elle ne peut voyager.

Williams s'est aussi retirée.