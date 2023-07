Jasper Philipsen remporte la 3e étape du Tour de France au sprint

La victoire de Philipsen n’a été confirmée que plusieurs minutes après l’arrivée. Les commissaires de course ont révisé le sprint final, afin de s’assurer que le Belge n’avait pas poussé Wout van Aert (Team Jumbo-Visma) vers les barrières.

Les commissaires ont finalement jugé après de nombreuses minutes (près de 20) que Philipsen avait fait un sprint dans les règles.

Mes coéquipiers ont fait tout un travail dans la portion finale, a déclaré Philipsen, une fois sa victoire confirmée. Mathieu (van der Poel) est vraiment impressionnant. Sa puissance et sa vitesse m’ont bien servi , a-t-il ajouté, au sujet de son coéquipier qui a roulé devant jusqu’aux 250 m.

Phil Bauhaus (Bahrain-Victorius) termine 2e et Caleb Ewan (Lotto Dstiny) prend le 3e rang.

Le Britannique Mark Cavendish (Astana Qazaqstan Team) doit se contenter de la 6e position, lui qui cherche à réécrire l’histoire du Tour. Cavendish détient le record de victoires d’étape sur le Tour avec 34, à égalité avec la légende Eddy Merckx.

Les Canadiens Hugo Houle (20e), Guillaume Boivin (22e) et Michael Woods (35e) ont tous trois terminé dans le même temps que le vainqueur d’étape.

Le classement général demeure inchangé au sein du peloton. Le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) conserve le maillot jaune de meneur au général.

Une longue étape plutôt calme

L’étape de 193,5 km entre Amorebeita-Etxano et Bayonne, a été très calme au sein du peloton. Dès le départ, tous savaient que cette 3e étape se disputerait au sprint à Bayonne. C’est pourquoi seulement deux coureurs ont eu le courage d’attaquer.

Neilson Powless (EF Education-EasyPost) et Laurent Pichon (Team Arkéa Samsic) ont été les deux courageux à prendre la fuite, mais jamais le peloton ne leur a laissé plus de trois minutes d’avance.

L’Américain Powless avait toutefois un objectif précis en attaquant : amasser tous les points au classement de la montagne, ce qu’il a fait afin de consolider son maillot à pois de meilleur grimpeur . Preuve que l’ambiance était détendue, Powless a salué la foule après chacun des quatre sommets, comme s’il venait de signer une grande victoire.

À 82 km de l’arrivée, après le dernier sommet, il a annoncé à son partenaire d’échappée qu’il se relevait, sa mission étant accomplie. Le Français Pichon a poursuivi seul pendant 45 km, avant d’être repris par le peloton à 37 km de l'arrivée.

Le rythme s’est accéléré à 10 km du fil d’arrivée, la vitesse ne descendant jamais sous les 50 km/h. Les équipes de sprinteur ont pris le contrôle pour positionner leur coureur désigné pour l’étape.

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) a joué son rôle de coéquipier à merveille, prenant la tête du peloton dans la portion finale, afin de lancer le sprint de Philipsen. Le Belge a livré en remportant l’étape un demi-vélo devant Bauhaus.

La 4e étape, mardi, devrait à nouveau avantager les sprinteurs avec une arrivée sur le circuit Paul Armagnac, à Nogaro. Encore une fois, la vitesse devrait être élevée dans le final.

Contexte social tendu

Le peloton entre en France dans un contexte social tendu, car le pays est marqué par des émeutes à la suite de la mort d'un adolescent de 17 ans tué mardi par un policier de Nanterre, près de Paris, lors d'un contrôle routier.

Nous sommes en contact permanent avec le ministère de l'Intérieur , a indiqué le directeur adjoint du Tour, Pierre-Yves Thouault. Nous regardons la situation avec une attention particulière.

Nuits de violences en France, notamment en région parisienne Photo : Reuters / Gonzalo Fuentes

Bien sûr qu'on suit l'actualité française, même si on est dans une bulle et qu'on est un peu déconnectés de ça, a confirmé Benoit Cosnefroy de l'équipe AG2R. On en parle à table entre coureurs. On trouve ça un peu fou de l'extérieur. On voit des scènes qu'on ne pensait pas voir en France un jour.

Le pays est secoué depuis six jours par des émeutes lors desquelles policiers, gendarmes et pompiers, entre autres, ont été pris pour cible.

Quelque 28 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés cette année encore sur la Grande Boucle.