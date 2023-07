Le peloton du Tour entre en France dans un contexte tendu

Les coureurs se sont élancés sous un ciel partiellement dégagé pour une étape de 193,5 km, durant laquelle ils rejoindront rapidement la côte avant d'atteindre la frontière franco-espagnole par un point de passage fermé depuis 2021 et rouvert exceptionnellement pour le peloton.

Sur les 100 premiers kilomètres, c'est la vraie carte postale de ces trois jours au Pays basque, en bord de mer. C'est super joli. Il y a quelques côtes, mais qui ne vont pas mettre en difficulté les sprinteurs dont les équipes auront les moyens de contrôler , a expliqué Thierry Gouvenou, directeur technique et concepteur du parcours.

La journée s'annonce donc plus tranquille pour les équipes jouant le classement général, comme UAE, la formation du maillot jaune britannique Adam Yates et du deuxième au classement Tadej Pogacar.

Cette troisième étape permettra aux sprinteurs de s'illustrer à l'arrivée.

Le sprint promet d'être extrêmement rapide, car, dans les derniers kilomètres, c'est plutôt faux-plat descendant pour aller vers Bayonne et ça risque d'aller très, très vite , a précisé M. Gouvenou.

Cette troisième étape pourrait notamment être l'occasion pour le Britannique Mark Cavendish de devenir le seul détenteur du record de victoires d'étapes à la Grande Boucle, titre qu'il détient actuellement avec Eddy Merckx (34).

Contexte social tendu

Le peloton entre en France dans un contexte social tendu, car le pays est marqué par des émeutes à la suite de la mort d'un adolescent de 17 ans tué mardi par un policier de Nanterre, près de Paris, lors d'un contrôle routier.

Nous sommes en contact permanent avec le ministère de l'Intérieur , a indiqué le directeur adjoint du Tour, Pierre-Yves Thouault. Nous regardons la situation avec une attention particulière.

Nuits de violences en France, notamment en région parisienne Photo : Reuters / Gonzalo Fuentes

Bien sûr qu'on suit l'actualité française, même si on est dans une bulle et qu'on est un peu déconnectés de ça, a confirmé Benoit Cosnefroy de l'équipe AG2R. On en parle à table entre coureurs. On trouve ça un peu fou de l'extérieur. On voit des scènes qu'on ne pensait pas voir en France un jour.

Le pays est secoué depuis six jours par des émeutes lors desquelles policiers, gendarmes et pompiers, entre autres, ont été pris pour cible.

Quelque 28 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés cette année encore sur la Grande Boucle.