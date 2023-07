La sélectionneuse du Canada, Bev Priestman, avait un leitmotiv tout simple pour les Jeux olympiques de Tokyo. Il fallait « changer la couleur de la médaille ». Cet été, elle doit trouver une autre maxime. Comment changer la couleur d’une médaille qu’on ne possède pas?

Le palmarès des Canadiennes à la Coupe du monde est sans commune mesure avec celui qu’elles ont bâti aux JO, même si elles n’y ont participé que quatre fois. Après les médailles de bronze de 2012 et de 2016 avec l’entraîneur John Herdman, elles ont touché au firmament à Tokyo avec l’or olympique tant convoité. Seules deux équipes féminines (depuis 1996) et six équipes masculines (depuis 1900) sont parvenues à enchaîner trois podiums.

Pourtant, au Mondial, le Canada a plus souvent plié bagage après la phase de groupe qu’il n’a atteint le tour éliminatoire. En sept participations, les Rouges ont joué six rencontres éliminatoires, dont trois dans la seule Coupe du monde de 2003 où elles ont obtenu leur meilleur résultat, une 4e place.

Ouvrir en mode plein écran Diana Matheson a marqué le but qui a offert la médaille de bronze olympique aux Canadiennes, en 2012. Photo : Getty Images / Stanley Chou

M. Herdman et Bev ont passé beaucoup de temps à se pencher sur cet enjeu , lance Diana Matheson au téléphone. L’ancienne joueuse internationale, qui a marqué le but en bronze en 2012, a connu les hauts et les bas du Canada au fil de quatre Coupes du monde. Parfois au cours même d’un tournoi, comme en 2015, quand les Canadiennes ont gagné leur groupe à domicile avant de s’écrouler dans les 15 premières minutes de leur quart de finale contre les Anglaises.

Publicité

En mai dernier, dans une entrevue accordée à la FIFA , Priestman soulignait que les Canadiennes étaient devenues les expertes des courts délais de deux jours auxquels elles peuvent être soumises entre les matchs aux Jeux olympiques, des délais qui sont deux fois plus longs au Mondial.

On serait porté à croire qu’un repos accru servirait les joueuses, mais Priestman indiquait plutôt que les Canadiennes doivent s’assurer, dans ces circonstances, d’avoir encore soif d’aller sur le terrain .

Il n’y a pas que les délais qui sont plus grands à la Coupe du monde qu’aux Jeux olympiques. Les effectifs, d’abord, accueillent cinq joueuses de plus au Mondial (23) qu’aux Jeux (18, avec 4 remplaçantes en marge de l’effectif).

Le nombre d’équipes n’est pas le même non plus, et c’est tout particulièrement le cas cette année. À Tokyo, 12 nations s’affrontaient pour l’or olympique. En Australie et en Nouvelle-Zélande, pour la première fois dans un Mondial féminin, 32 équipes seront au rendez-vous.

Le nombre d’équipes européennes, notamment, prend de l’importance. Il n’y en a que trois aux JO. Au Mondial, quelque 11 équipes du Vieux Continent voudront mettre la main sur le trophée, et elles sont toutes parmi les 25 meilleures du monde selon le baromètre de la FIFA .

Les trois équipes européennes les mieux classées à la Coupe du monde accèdent aux Jeux olympiques suivants. La nature parfois aléatoire d’un tournoi international fait en sorte que certaines des meilleures sélections ne se rendent pas aux JO, ce qui peut aider la cause du Canada.

Je crois que les Européennes ne prêtent pas la même attention aux Jeux olympiques qu’à la Coupe du monde, au Championnat d’Europe, à leur club professionnel, souligne l’ancienne internationale canadienne Andrea Neil. Le moment vient, dans un cycle de quatre ans, où il doit y avoir un creux.

Ouvrir en mode plein écran Andrea Neil (à droite) a joué 132 matchs pour le Canada. Photo : Reuters / Action Images/Lee Smith

Malgré une grande carrière de 17 ans et de 132 matchs avec l’équipe nationale, Neil ne s’est jamais qualifiée pour les Jeux olympiques. Elle a toutefois assez fréquenté le milieu du soccer au pays — ce qu’elle fait encore aujourd’hui comme formatrice d’entraîneurs en Colombie-Britannique — pour avoir une petite idée de la raison pour laquelle la mentalité canadienne et les JO font bon ménage.

Publicité

Je crois que les joueuses canadiennes sont bien outillées pour gérer le chaos des Jeux olympiques, soutient Neil. À la Coupe du monde, il n’est question que de football, ce qui sied bien à bon nombre d’autres équipes aussi. Les Canadiennes ont tout simplement l’air de prospérer dans cet environnement particulier des Jeux olympiques.

Matheson va plus loin en affirmant que les Canadiennes ont toujours été très bonnes le dos au mur dans un court délai , et que c’est la définition même des Jeux olympiques.

Rhian Wilkinson, sans qu’on lui rapporte les propos de son ancienne coéquipière, opine sans doute du bonnet. La double médaillée de bronze (2012 et 2016) croit que les Jeux sont devenus notre tournoi et que les Canadiennes y ont acquis une confiance qui ne tombe jamais dans l’arrogance.

Ouvrir en mode plein écran Rhian Wilkinson a gagné deux fois le bronze olympique avec le Canada. Photo : Getty Images / Pedro Vilela

Pour Wilkinson, l’apport des jeunes joueuses a été crucial pour les Canadiennes. Surtout, il a été géré différemment aux Jeux olympiques qu'à la Coupe du monde.

Je crois que nous n’avons pas bien fait les choses au Mondial de 2015, au Canada, indique Wilkinson. L’équipe était trop divisée. C’est un effectif plus vaste, il y a plus de joueuses plus vieilles. Et je crois que nous n’avons pas assez bien intégré ces jeunes joueuses au sein du groupe. Nous ne leur avons pas bien fait comprendre que peu importe ton niveau d’expérience avec l’équipe nationale, tu en fais partie, et c’est pour une bonne raison. Tout le monde n’a pas mis son ego de côté. Mais nous l’avons vraiment bien réussi en 2016 avec un effectif plus petit.

Que tu sois dans l’équipe depuis 6 mois ou 16 ans, tu as gagné ta médaille comme tout le monde. Et il faut y penser un moment, parce que c’est dans la nature humaine d’avoir l’impression que tu la mérites davantage parce que tu es là depuis plus longtemps. Et c’est très contre-productif, parce que nous n’aurions jamais gagné la médaille sans les jeunes , ajoute-t-elle.

Cette cohésion de l’effectif compte pour beaucoup aux yeux d’Andrea Neil. Quand on lui demande, elle qui faisait partie du groupe qui a réussi le meilleur résultat du Canada dans une Coupe du monde, quel conseil elle donnerait à l’équipe de 2023, elle aborde justement ce thème.

Pour Neil, deux types de cohésion rendent une équipe efficace. La cohésion sur le terrain, bien entendu, mais aussi la cohésion en dehors de celui-ci, qui pourrait être encore plus cruciale cet été pour les Canadiennes compte tenu de l’année éprouvante qu’elles viennent de traverser, entre tentatives de grève et invitations à témoigner à Ottawa.

C’est tellement important, assure Neil. Si le groupe n’est pas soudé, il perd de l’énergie, et le groupe ne peut pas se permettre de perdre de l’énergie. Se rendre jusqu’au bout, c’est tellement exigeant sur le plan émotionnel. On ne peut pas perdre d’énergie inutilement.

(Avec la collaboration de Justine Roberge)