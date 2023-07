En 2003, l’équipe canadienne féminine de soccer termine 4e à la Coupe du monde. C’est encore le meilleur résultat du pays au niveau sénior.

Le quatrième Mondial féminin est organisé en catastrophe aux États-Unis plutôt qu’en Chine, où une épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère s’est déclarée. Comme en 1999, 16 nations sont réparties dans 4 groupes.

Les Rouges atterrissent dans le groupe C avec l’Allemagne, l’Argentine et le Japon comme adversaires, dans l’ordre. Elles amorcent leur tournoi contre une des meilleures équipes du monde à ce moment.

Les Allemandes sont triples championnes d’Europe en titre, médaillées de bronze des plus récents Jeux olympiques, à Sydney, et finalistes de la Coupe du monde de 1995.

C’était une équipe de classe mondiale, se souvient Diana Matheson, qui participait à 19 ans à son premier Mondial. L’attaquante Birgit Prinz, une des meilleures joueuses de tous les temps, en faisait partie. Dans les buts, Nadine Angerer était très difficile à battre. Elles jouaient un 4-4-2 classique, elles te battaient sur les flancs et te faisaient la vie dure. Je pense qu’on ne les a pas battues pendant les huit années suivantes.

Vérification faite, les Canadiennes ont attendu 13 ans avant de vaincre les Allemandes, en phase de groupe des Jeux olympiques de 2016. C’était leur toute première victoire contre ces adversaires coriaces.

Ouvrir en mode plein écran Les Canadiennes ont pris le 4e rang à la Coupe du monde de 2003. Photo : Getty Images / AFP/ROBYN BECK

Avant 2003, les trois matchs entre les deux équipes s’étaient soldés par des victoires allemandes. La statistique aurait de quoi peser lourd sur le groupe, mais il s’agit là d’une jeune équipe canadienne dont la moyenne d’âge frôle les 23 ans et parmi laquelle 14 joueuses disputent leur première Coupe du monde.

Six d’entre elles ont acquis l’expérience d’un tournoi international à la Coupe du monde U-19 de 2002, présentée au Canada, où elles ont obtenu une 2e place qui demeure le meilleur résultat du pays, tous groupes d’âge confondus. Ces compétitions, dans leur esprit, ne sont donc que réussites et grands moments.

Ouvrir en mode plein écran Andrea Neil faisait partie du groupe de meneuses de l'équipe canadienne en 2003. Photo : Getty Images / Al Bello

Andrea Neil, une des cadres de l’équipe canadienne à l’époque, se souvient toutefois que bon nombre de ces jeunes joueuses avaient intégré le programme sénior avant le tournoi de 2002. Elles s’étaient déjà fait les dents à ce niveau au fil de matchs amicaux, dont une quinzaine de mars à septembre 2003. Ce qui n’empêche pas le groupe de devoir composer avec leur naïveté .

Et je n’emploie pas le mot de manière négative, ajoute Neil. C’est positif, dans la mesure où elles ne traînaient pas ce fardeau historique. C’était un mélange unique. Nous y allions un match à la fois, et l’équipe gagnait en confiance. Mais l’équipe de 2003 a dû se défaire d’une forme d’écart entre les mentalités et a dû unir ses efforts durant le tournoi. Une fois que ç’a été fait, l’équipe a trouvé son rythme.

Je ne vois pas ça comme une question de jeunes et de plus vieilles. C’est toujours une question de gens qui mettent leurs propres aspirations de côté pour devenir un groupe. Les joueuses plus expérimentées aussi.

Christine Sinclair ouvre la marque dès la quatrième minute contre les Allemandes, mais celles-ci réagissent avec quatre filets de leur cru. Les représentantes de l’unifolié comblent toutefois leur retard dans le reste de la phase de groupe.

Quand l’Argentine affronte le Canada, elle ne joue que son deuxième match dans une Coupe du monde. Elle perd logiquement, 3-0. L’équipe japonaise, même si elle n’est pas encore redoutable comme aujourd’hui, donne du fil à retordre aux Canadiennes, qui s’imposent finalement 3-1.

Le sélectionneur Even Pellerud est de l’école norvégienne, où l’entraîneur Egil Olsen a été une figure de proue dans l’élaboration d’une stratégie qui repose sur le jeu très vertical et les longs ballons vers l’avant.

Ouvrir en mode plein écran Rhian Wilkinson (à droite) n'avait joué que six matchs pour le Canada avant la Coupe du monde de 2003. Photo : Getty Images / Andy Lyons

Je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit, mais nous n’étions pas une équipe compliquée, nous avions un jeu très direct, affirme Rhian Wilkinson, qui avait 21 ans à l’époque. Cette équipe comptait sur des athlètes phénoménales, certaines des meilleures que le Canada a produites. Elles ont créé des moments magiques, et les autres joueuses de l’équipe leur disaient qu’elles allaient travailler pour elles.

Tout ce tournoi, c’était un peu une histoire de nerfs, une histoire de survie.

En plus de Sinclair, Charmaine Hooper, Christine Latham et Kara Lang touchent la cible pour les Canadiennes, qui terminent 2es du groupe. Les Chinoises les attendent en quarts de finale.

De nos jours, un rendez-vous avec la Chine ne ferait pas trembler le Canada outre mesure, invaincu qu’il est dans 9 de leurs 10 derniers affrontements.

À l’époque, la Chine est une puissance. Quatrième en 1995, puis finaliste en 1999, elle est portée par sa vedette Sun Wen, crainte par toutes ses adversaires. Elle reste d’ailleurs la meilleure buteuse de son pays même si elle ne joue plus depuis 2006.

Ouvrir en mode plein écran Charmaine Hooper (à l'avant) a marqué le but gagnant du Canada contre la Chine. Photo : Getty Images / Jonathan Ferrey

Hooper se sert de son casque rouge vif pour rediriger un long ballon de Matheson dans le filet chinois dès la septième minute. Le Canada tient bon et gagne 1-0, une victoire qu’Andrea Neil savoure encore aujourd’hui comme si c’était celle de David contre Goliath. La naïveté des jeunes les sert bien.

Je me sens mal pour les joueuses d’expérience qui étaient bien conscientes de l’enjeu , confie Wilkinson 20 ans plus tard. L’enjeu sportif, certes, mais il y en a d’autres, dont certains demeurent d’actualité.

Dans les souvenirs de Wilkinson, c’est Andrea Neil qui s’est entendue avec la fédération au sujet de la rémunération des joueuses pendant ce Mondial en se rendant à un match . La principale intéressée croit plutôt que la question a été réglée peu avant le tournoi. Quoi qu’il en soit, c’est un enjeu qu’on devrait traiter des années à l’avance , selon Neil, qui ajoute que les vétéranes ont tout fait pour protéger leurs jeunes collègues.

Tu veux qu’elles comprennent les enjeux, mais en même temps, tu ne veux pas qu’elles s’y enlisent, indique Neil. Il faut trouver un équilibre, d’autant plus que les enjeux de 2003, et même avant, sont pareils à ceux d’aujourd’hui. Tu veux donner du pouvoir aux joueuses en leur expliquant ça un peu, mais tu veux qu’elles soient libres de jouer, car ces enjeux de gouvernance ou de politique, c’est d’une lourdeur. Et ça demande de l’énergie à celles qui peuvent prendre cette responsabilité.

Ouvrir en mode plein écran À 19 ans, Diana Matheson (à droite) faisait partie des plus jeunes joueuses de l'équipe canadienne. Photo : Getty Images / BONGARTS/Lars Baron

Certaines des meilleures équipes ont un groupe de leaders plus âgées qui sont vraiment talentueuses et expérimentées, et un groupe de jeunes affamées et aussi talentueuses. Et je crois que nous avions ça en 2003, ajoute Diana Matheson. Nous avions un plan de match très clair que nous suivions à la lettre et qui fonctionnait jusqu’à ce que ça s'arrête contre la Suède.

Les Suédoises sont vice-championnes d’Europe. Elles ont participé à chaque Mondial jusqu’alors — une séquence ininterrompue à ce jour — et sont montées sur le podium en 1991, en Chine, avant d’accueillir la deuxième édition du tournoi en 1995.

La défaite de 2-1 en demi-finale, de toute évidence, fait encore mal. Lorsqu’on lui demande de préciser sa pensée sur le sujet, Matheson laisse échapper un soupir de dégoût.

C’était tellement décevant, parce qu’on avait l’avance, se souvient-elle. Kara Lang avait marqué avec un coup franc spectaculaire. Nous avions subi quelques blessures durant la Coupe du monde, et il fallait changer des joueuses, changer les arrières latérales. Les Suédoises nous ont eues à l’usure, et elles ont marqué deux buts dans les 20 dernières minutes. Nous avons défendu beaucoup dans cette Coupe du monde, nous n’avons pas énormément touché au ballon. Ce n’était pas notre jeu.

Ouvrir en mode plein écran Les Canadiennes ont donné deux buts aux Suédoises dans les 11 dernières minutes de leur demi-finale. Photo : Getty Images / AFP/HECTOR MATA

La naïveté des Canadiennes a pu les aider plus tôt dans le tournoi. Cette fois, selon Wilkinson, elle les a rattrapées. Mais toute l’équipe doit se regarder dans le miroir, tempère Neil. Pas que les jeunes.

Il faut de l’énergie pour être au point sur le plan cognitif, pour comprendre et pour agir rapidement, ajoute-t-elle. Nous avons été plutôt coincées dans une réaction, et ça arrive quand on n’a tout simplement plus l’énergie pour terminer un match. Parfois, la réflexion s’opère plus lentement.

Les Canadiennes doivent se contenter de la petite finale contre les Américaines. Avec l’appui de leur public, ces dernières s’imposent 3-1. Wilkinson, avec le recul, croit qu’elle n’était pas nécessairement prête à affronter la mythique équipe des États-Unis, un constat qui ne s’applique peut-être pas uniquement à elle.

À quelques mois de la Coupe du monde, le 26 avril, le Canada avait été appelé à remplacer au pied levé l’équipe du Nigeria pour une rencontre amicale contre les États-Unis, à Washington. Seules 15 représentantes de l’unifolié sont en mesure de se déplacer pour le match, et les Américaines leur infligent une lourde défaite de 6-1, avec un quadruplé de Shannon MacMillan.

J’avais une affiche de Mia Hamm dans ma chambre et j’étais une grande admiratrice de Shannon MacMillan, ce qui créait ce sentiment que l’équipe américaine était intrinsèquement supérieure à nous, se souvient Wilkinson. Je suis certaine que [le match amical] nous trottait dans la tête, mais je ne ressentais pas de crainte. J’étais plutôt impressionnée de les affronter chez elles. Mais elles nous ont complètement dominées. Nous n’avons jamais eu la moindre emprise sur la rencontre.

Dans la grande finale, jouée à 10 h en banlieue de Los Angeles, l’Allemagne bat la Suède 2-1. Elle prend fin avec un but en prolongation de Nia Künzer, le tout dernier but en or dans un match international officiel. Au bout du compte, les Canadiennes pourront au moins dire que les seules équipes à les avoir vaincues sont les trois sur le podium.

Quelque 20 ans plus tard, certaines joueuses auront une expérience sur laquelle elles pourront s’appuyer pour tenter d’améliorer le meilleur résultat canadien au Mondial. En 2018, Rhian Wilkinson a convoqué Jordyn Huitema, Jade Rose et Jayde Riviere à la Coupe du monde U-17, en Uruguay.

L’équipe canadienne a terminé 4e.

(Avec la collaboration de Justine Roberge)