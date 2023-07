C’est l’énorme poisson que les Canadiennes n’arrivent jamais à tirer jusque dans leur barque : la Coupe du monde.

Leur parcours vers ce trophée qui leur a toujours échappé s’amorce vendredi midi en Australie (jeudi soir au Canada). Voici un tour d’horizon de leurs trois adversaires dans la patrie de Kylie Minogue.

(Désolé pour le ver d’oreille que vous ne pouvez désormais plus vous sortir de la tête.)

Nigeria Rang mondial : 40e Parcours en qualifications : 4e de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Meilleur résultat à la Coupe du monde : quarts de finale en 1999 Joueuses à surveiller : Asisat Oshoala (attaquante, FC Barcelone [ESP]), Rasheedat Ajibade (milieu, Atlético de Madrid [ESP]), Onome Ebi (défenseuse, Levante Las Planas [ESP]) Contre le Canada : 21 juillet, 12 h 30, à Melbourne (20 juillet, 22 h 30 [HAE])

Trois questions

La CAN, un symptôme?

Voici la liste des équipes championnes depuis la création de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) féminine : Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Guinée équatoriale, Nigeria, Guinée équatoriale, Nigeria, Nigeria, Nigeria, Afrique du Sud.

Asisat Oshoala (à gauche) a marqué un but à la Coupe du monde de 2019, contre la Corée du Sud. Photo : Associated Press / Laurent Cipriani

Les Nigérianes ont l’habitude d’être au sommet. Or, avec la victoire sud-africaine en 2022, ce sera la première fois qu’elles aborderont une Coupe du monde sans leur couronne continentale. Et leur élimination en demi-finale a été suivie de six revers consécutifs.

Cet affront est-il le symptôme d’une perte de vitesse du Nigeria, ou verra-t-on au contraire une troupe très motivée à accéder au tour éliminatoire pour la troisième fois? Les supporteurs ne souhaiteront pas attendre encore 20 ans pour voir leur équipe sortir du groupe, comme de 1999 à 2019.

Est-ce que l’entraîneur et les joueuses ont la tête à la Coupe du monde?

Randy Waldrum est un homme occupé. Non seulement dirige-t-il l’équipe nationale du Nigeria, mais son emploi principal demeure celui d’entraîneur-chef à l’Université de Pittsburgh.

Si ce n’était que ça. Waldrum n’a pas que deux postes qui lui trottent dans la tête. La question de la rémunération est depuis longtemps épineuse à la fédération du Nigeria, cible de nombreux gestes de dénonciation de la part des joueuses, notamment à la dernière CAN. Waldrum est lui-même touché, lui qui a affirmé que la fédération lui devait encore de l’argent en salaire et qu’elle n’avait pas versé certains bonis aux joueuses.

À la fin juin, il s’est même permis de critiquer publiquement la fédération dans un balado à Pittsburgh, en affirmant que ses patrons souhaitaient qu’il sélectionne une gardienne qu’il n’avait jamais vue et qu’en guise de représailles, ils ont refusé que son entraîneuse adjointe se rende en Australie.

Où est Ngozi Okobi?

Depuis qu’elle a 17 ans, Ngozi Okobi défend les couleurs du Nigeria. Elle a quatre CAN à son palmarès. Polyvalente, elle peut dépanner à de nombreux postes.

Elle est aussi absente de l’effectif pour la Coupe du monde.

À 29 ans, Okobi peut encore insuffler un peu de créativité à son équipe. Cette décision de Waldrum a donc laissé de nombreux observateurs locaux perplexes. Pour certains d’entre eux, Okobi est la seule, dans le bassin de joueuses, à pouvoir créer du jeu au plus haut niveau.

Depuis son exclusion, Okobi s’est permis quelques remarques acerbes sur Randy Waldrum. Elle a notamment soutenu que les entraîneurs locaux sont meilleurs que lui et qu’il ne connaît rien au soccer.

Irlande Rang mondial : 22e Parcours en qualifications : 2e des barrages européens Meilleur résultat à la Coupe du monde : première participation Joueuses à surveiller : Denise O’Sullivan (milieu, Courage de la Caroline du Nord [USA]), Katie McCabe (milieu, Arsenal [ENG]), Áine O’Gorman (défenseuse, Shamrock Rovers) Contre le Canada : 26 juillet, 20 h, à Perth (26 juillet, 8 h [HAE])

Trois questions

Les déplacements pèseront-ils lourd?

Avec tout le respect que l’on doit à Perth et à ses habitants, il était souhaitable pour toute nation que le tirage l’éloigne de la seule ville hôtesse située dans l’ouest de l’Australie. Dans le groupe B, c’est sur le Canada et l’Irlande que la malchance s’est abattue. Longues distances, décalage horaire, etc.

Les Canadiennes devront faire l’aller-retour Melbourne-Perth-Melbourne, un déplacement de près de 7000 km. Pour les Irlandaises, c’est pire : elles partiront de Sydney pour se rendre à Perth avant de voler vers Melbourne. Leur avion avalera plus de 8000 km dans la seule phase de groupe.

Si les déplacements ont des répercussions considérables sur les joueuses, l’Irlande, avec son effectif moins étoffé que celui du Canada ou de l’Australie, pourrait bien être l’équipe du groupe qui en souffre le plus.

Le manque d’expérience internationale sera-t-il nuisible?

Dans tous les groupes d’âge confondus, la seule Coupe du monde à laquelle l’Irlande a participé est celle des moins de 17 ans en 2010. À peine cinq membres de l’équipe qui sera en Australie en 2023 y étaient.

Quelques Irlandaises ont pu accumuler un peu d’expérience dans les tournois continentaux des équipes de jeunes. Certaines ont participé à des tournois pour d’autres pays avant de changer d’allégeance au niveau sénior. Et d’autres, comme Denise O’Sullivan en Caroline du Nord (de retour à l’entraînement après une blessure subie en match préparatoire), Katie McCabe à Arsenal ou Amber Barrett à Potsdam, jouent dans de très bons clubs.

Depuis la deuxième édition de la Coupe du monde, 24 équipes ont fait leurs débuts dans le tournoi. À peine quatre sont sorties de leur groupe, et encore. En 2015, les nouvelles venues camerounaises, suisses et équatoriennes étaient dans le même groupe, duquel les deux premières se sont extirpées. Réussir son premier Mondial relève de l’exploit.

Sinead Farrelly, leur inspiration?

Sinead Farrelly (au centre) a fait ses débuts avec l'équipe d'Irlande le 8 avril 2023. Photo : Associated Press / Eric Gay

Elle est tristement au cœur de l’histoire la plus importante des 10 années de la NWSL . Sinead Farrelly est une de ces femmes qui ont courageusement dénoncé les inconduites sexuelles de l’entraîneur Paul Riley. L’effet domino ainsi engendré est encore ressenti en Amérique du Nord.

Farrelly avait pris sa retraite à la fin de 2016. En mars 2023, le Gotham FC annonçait le retour de la milieu de terrain à la double nationalité irlandaise et américaine. Quelques semaines plus tard, Farrelly portait le maillot vert pour ses débuts avec l’équipe d’Irlande contre les États-Unis, rien de moins.

Cet été, elle sera en Australie avec l’Irlande — même si son bras droit fracturé est couvert d’un plâtre —, et elle y sera au mérite. Farrelly est en train de réaliser un des plus spectaculaires retours au jeu qu’on aura vu dans le monde du soccer. Et sa présence sera assurément un des moteurs de son équipe.

Australie Rang mondial : 10e Parcours en qualifications : pays hôte Meilleur résultat à la Coupe du monde : quarts de finale en 2007, 2011 et 2015 Joueuses à surveiller : Sam Kerr (attaquante, Chelsea [ENG]), Ellie Carpenter (défenseuse, Olympique Lyonnais [FRA]), Mary Fowler (attaquante, Manchester City [ENG]) Contre le Canada : 31 juillet, 20 h, à Melbourne (31 juillet, 6 h [HAE])

Trois questions

Les Matildas sentent-elles la pression de leur pays?

Ce sera la neuvième Coupe du monde féminine. Dans les huit tournois précédents, aucun pays hôte qui ne s’appelle pas États-Unis n’a atteint la grande finale, ni même la petite. Le degré de difficulté de cette mission ne fait que s’accroître en 2023 puisque, pour la première fois, 32 équipes se disputeront la suprématie mondiale.

L’importance des Matildas dans le paysage sportif australien n’est plus à démontrer. Elles font d’ailleurs partie de ces équipes nationales qui ont obtenu l’égalité salariale avec leurs collègues de l’équipe masculine. Ce sera leur première Coupe du monde depuis la signature de cette convention collective.

Plus d’un million de billets ont trouvé preneur jusqu’ici. Le premier match de l’Australie, le 20 juillet contre l’Irlande, sera joué à guichets fermés. Les Australiens sont investis dans leur équipe. Depuis qu’elle a obtenu les droits d’organisation du Mondial, la fédération a présenté 13 matchs sur son territoire, et les résultats à la billetterie ont été admirables. Mais ils ont été mitigés sur le terrain.

La période creuse est-elle bien terminée?

Ellie Carpenter a franchi ce printemps la soixantaine de matchs joués avec l'Australie. Photo : Associated Press / Kin Cheung

L’été 2022 n’a pas été faste pour les Australiennes : en quatre matchs, leur seul résultat acceptable aura été un nul de 1-1 au Portugal. Du reste, elles ont subi trois revers, dont une joyeuse débandade de 7-0 en Espagne.

Depuis, l’Australie a joué neuf matchs et en a gagné huit, dont certains contre des puissances mondiales comme la Suède, l’Espagne et l’Angleterre. Seule ombre au tableau, un revers de 1-0 contre l’Écosse en avril dernier auquel Sam Kerr n’a pas participé.

Les Matildas ne sont toutefois pas à l’abri d’une rechute, même en situation de tournoi. Du début 2021 jusqu’à leur petite finale perdue aux Jeux de Tokyo, elles n’ont gagné que deux rencontres.

Peuvent-elles exorciser des démons contre le Canada?

De ces trois défaites à l’été 2022, deux sont survenues contre les Canadiennes, sur le territoire australien par surcroît. Adriana Leon, pour la petite histoire, a marqué les trois buts dans ces victoires de 1-0 et de 2-1, présentées devant plus de 25 000 personnes chaque fois à Sydney et à Brisbane.

Il y a fort à parier que, pour éviter les Anglaises en huitièmes de finale, les Matildas devront obtenir un bon résultat contre le Canada le 31 juillet. Le dernier match du groupe B devrait normalement établir qui finira 1er et 2e.

Les Australiennes n’ont pas battu les Canadiennes depuis 2008. Et elles ne les ont jamais vaincues en deux tentatives dans un tournoi majeur.