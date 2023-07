Des joueuses de la PHF lancent un message d’unité

Quelque 11 joueuses, dont au moins une dans chacune des sept équipes de la ligue, ont publié ce communiqué trois jours après la fin des activités de la PHF, dont certains actifs ont été acquis par un groupe d’investisseurs mené par l’homme d’affaires américain Mark Walter dans l’optique de mettre sur pied une nouvelle ligue avec la Professional Women’s Hockey Players' Association (PWHPA).

Les joueuses de la PHF sont dans l’attente pendant que les membres de la PWHPA se prononcent, jusqu’à dimanche soir, sur les modalités d’une convention collective.

« Aujourd’hui, toutes les joueuses de hockey sont plus que jamais unies alors que s’amorce une nouvelle ère, peut-on lire dans le communiqué. Une nouvelle ligue est en train de se former, et nous y apporterons l’énergie et les infrastructures pour lesquelles nous nous sommes battues. Nous avons hâte de voir une ligue unifiée accueillir les meilleures hockeyeuses, et nous souhaitons en bâtir qui soit solide et durable. »

Les joueuses ont mis sur pied un comité directeur qui comprend la capitaine du Pride de Boston Jillian Dempsey, meneuse de la PHF au chapitre des buts, des points et des matchs joués, Kacey Bellamy du Whale du Connecticut, ancienne athlète olympique et ancienne membre de la PWHPA, et Ann-Sophie Bettez de la Force de Montréal, joueuse de l’équipe nationale canadienne et aussi ancienne membre de la PWHPA.

Si elle est acceptée, la convention collective sera en vigueur jusqu’en 2031 et proposera des salaires de 35 000 $ à 80 000 $ US. Chaque équipe devrait compter 23 joueuses. On ignore quand la PWHPA annoncera le résultat du vote.

La formation de la nouvelle ligue a suscité à la fois de l’enthousiasme, puisque le hockey féminin semble finalement se concentrer vers une seule ligue professionnelle, et un certain émoi, puisque la fermeture de la PHF entraînera l’annulation des contrats de ses joueuses, dont certains atteignaient une valeur de 150 000 $ la saison prochaine.

Une entente est intervenue afin que les joueuses sous contrat reçoivent une portion de leur salaire jusqu’au mois de septembre, selon ce que deux personnes bien au fait du dossier ont indiqué la semaine dernière à l’Associated Press. Une de ces sources a précisé que les joueuses recevront la moitié de leur salaire ou un montant de 5000 $, selon ce qui est le plus élevé, et qu’une enveloppe de 1 million de dollars sera distribuée aux joueuses qui ne sont pas retenues au sein d’un effectif de la nouvelle ligue.

« Nous souhaitons nous éloigner de ces histoires de division qui ont trop souvent fait ombrage aux grandes réussites du hockey professionnel féminin, ont écrit les joueuses. Nous voulons nous unir afin de façonner, ensemble, le futur du hockey. »

Deux camps se sont formés depuis la création de la PWHPA, en 2019, après la disparition de la Ligue canadienne de hockey féminin. Les membres de la PWHPA, qui sont principalement des joueuses des équipes nationales américaine et canadienne, n’ont pas souhaité se joindre à la PHF, alors connue sous le nom de Ligue nationale de hockey féminin, un championnat créé en 2015.

La PWHPA a plutôt insisté sur la formation d’une ligue dans laquelle elle aurait une participation majoritaire, construite sur un modèle économique durable, qui offrirait des salaires équitables aux joueuses.