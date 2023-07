La sécurité au Tour de France: entre pots de fleurs et politique

Le maillot jaune Adam Yates tente de défendre sa place de meneur au général dans la deuxième étape du Toyur de France, qui passe dimanche par la mythique ascension du Jaizkibel, ce mont des Pyrénées.

Les coureurs se sont élancés sous un ciel menaçant pour 209 kilomètres.

Le sommet du Jaizkibel, ascension mythique du Pays basque et principale difficulté du jour, est placé à 16 km de l'arrivée, ce qui pourrait amener de nouveau les meilleurs à en découdre pour creuser des écarts.

Mais au-delà des obstacles naturels, les coureurs doivent se méfier des obstacles artificiels qui ont poussé ces dernières années dans les villes pour ralentir la circulation automobile, voire la diminuer.

Il s'agit d'éviter les chutes au milieu d'un paysage urbain de plus en plus encombré. Les organisateurs ont encore dû modifier 16 kilomètres de la troisième étape, vers Bayonne, à partir du 162e km suite à la construction de nouveaux aménagements urbains (ronds-points, ilots, ralentisseurs) et pour des raisons de sécurité.

Ça devient de plus en plus difficile d'organiser des arrivées en centre-ville , constate Thierry Gouvenou, responsable du parcours du Tour de France qui est, tous les ans, devant un casse-tête pour dessiner les fins d'étape.

Les dénouements au coeur des villes et villages font partie de l'ADN des courses cyclistes.

Mais à terme, on va finir par tracer la ligne d'arrivée sur des parkings de supermarché s'inquiète Stephen Delcourt, directeur sportif de l'équipe FDJ-Suez et président de l'UNIO qui oeuvre pour la sécurité dans le cyclisme féminin.

En cause: les ronds-points, terre-plein centraux, chicanes, ralentisseurs ou autres îlots directionnels qui poussent comme des champignons pour limiter voire dissuader la circulation automobile.

Dans des pays comme la France, la route n'est pas faite pour aller vite, mais pour ralentir , résume l'ancien champion du monde belge Philippe Gilbert.

Au quotidien c'est très bien mais ça ne correspond pas aux courses cyclistes , affirme Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, les aménagements routiers doublent tous les six ou sept ans sur la route du Tour .

Le grand patron Christian Prudhomme est très satisfait de l'Édition 2019 du Tour de France Photo : AFP/Getty Images / JEFF PACHOUD

Nos élus ont besoin de marquer leur territoire et de montrer qu'ils font des choses. Après chaque élection, il y a un nouveau pot de fleur sur la route , grince Philippe Mauduit, directeur sportif de l'équipe Groupama-FDJ.

Le danger des pistes cyclables

Et pour boucher un peu plus l'horizon, un autre obstacle s'invite de plus en plus dans le tableau: les pistes cyclables qui coupent la route en deux.

Elles se sont beaucoup développées depuis la pandémmie de Covid et c'est tant mieux. Mais pour nous, c'est une contrainte supplémentaire , souligne Thierry Gouvenou.

À Paris, où le Tour de France se termine sur les Champs-Elysées, la rue de Rivoli donne ainsi des sueurs froides aux organisateurs.

Cette omniprésence du mobilier urbain augmente mécaniquement le risque de chutes. Surtout en cas d'une arrivée au sprint où les coureurs déboulent à 70 voire 80 km/h.

C'est encore plus vrai dans le Tour de France où une victoire d'étape permet à elle seule parfois de sauver la saison d'un coureur et de son équipe, une perspective qui rend nerveux tout le peloton.

Pour limiter l'impact des aménagements urbains, les organisateurs du Tour travaillent avec les municipalités pour en enlever au maximum, le temps du passage de la course, voire d'engager des travaux parfois lourds.

Adam Hansen, président du syndicat de coureurs CPA, a proposé de geler les temps à 5 km de l'arrivée au lieu de 3 actuellement sur les étapes de plaine, ce qui permettrait aux meneurs et leurs coéquipiers de se relever plus tôt, limitant ainsi le nombre de coureurs se disputant la victoire finale.