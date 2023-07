L’attaque des Alouettes en panne contre les Blue Bombers

On a parlé du premier vrai test de la saison des Alouettes contre les Blue Bombers de Winnipeg. Dire que les Montréalais ont échoué n’est pas trop sévère. Les Blue Bombers ont dominé les trois phases de jeu pour inscrire une victoire sans équivoque de 17-3, samedi, au stade Percival-Molson.

L’attaque a été incapable de se mettre en marche, et quand Cody Fajardo a réussi à percer la défense des Bombers (3-1) à la fin du troisième quart, celle-ci s’est ressaisie immédiatement en transformant un touché des locaux en une interception — de Brandon Alexander — ramenée sur 62 verges.

Fajardo tentait alors de rejoindre Austin Mack à la porte des buts après avoir fait mouche sur un jeu de 69 verges au receveur Keion Julien-Grant quelques secondes plus tôt.

Cette séquence aurait potentiellement pu rapprocher les Alouettes (2-1) à trois points des visiteurs, mais les Bombers ont plutôt relancé leur attaque de la ligne de 46 dans le territoire adverse. Six jeux plus tard, Zach Collaros a trouvé Dalton Schoen fin seul en plein cœur de la zone des buts, une passe de 21 verges qui portait la marque à 17-0 après la transformation de Sergio Castillo.

Castillo a réussi un placement de 48 verges, tandis que Drew Wolitarsky a inscrit le premier majeur des Bombers, qui n’ont pas vraiment été inquiétés dans cette rencontre.

La défense des Alouettes a toutefois gardé la formation montréalaise dans le match. Une interception de Kordell Rodgers a permis de remettre l’attaque des locaux au quatrième quart. Fajardo croyait avoir lancé une première passe de touché à Mack, mais la révision vidéo a plutôt montré qu’il s’agissait d’une passe incomplète, ce qui a mené à un placement de 27 verges de Côté.

Occasion ratée

La seule autre occasion de s’inscrire au tableau pour les Alouettes avant cette séquence était survenue au premier quart. David Côté pouvait alors ouvrir la marque avec un placement de 45 verges, mais son botté est passé à la droite des poteaux des buts. Un rare botté raté pour le no 15 des Alouettes, qui avait réussi ses 15 tentatives précédentes.

La défense des locaux croyait bien avoir stoppé l’attaque des Bombers sur la séquence suivante. Marc-Antoine Dequoy avait semblé neutraliser Rasheed Bailey, mais les arbitres ont jugé qu’il s’agissait d’une obstruction contre la passe, et c’est plutôt un gain de 39 verges qui a été porté à la fiche des visiteurs. La contestation des Alouettes n’a rien donné et quelques jeux plus tard, Collaros a rejoint Wolitarsky sur 12 verges pour faire 7-0.

Début retardé

Le mauvais temps est venu perturber le déroulement des activités au stade Percival-Molson, et la rencontre a été retardée de près de deux heures.

D’abord prévu à 19 h, le botté d’envoi de David Côté a finalement eu lieu à 20 h 49. Les orages ont sûrement refroidi les ardeurs des partisans, puisque seulement 15 088 fidèles avaient acheté leur billet.

Plusieurs ont toutefois décidé de rester à la maison ou d’y retourner pendant la longue attente. Ils pourront se reprendre le 14 juillet, quand les Argonauts de Toronto seront les visiteurs. Entre-temps, les Alouettes rendront visite aux Lions de la Colombie-Britannique dimanche prochain.