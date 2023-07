Le CF Montréal stoppé à domicile par le NYCFC

Matias Pellegrini a inscrit un but spectaculaire et les New-Yorkais ont vaincu le Bleu-blanc-noir 1-0, samedi, au stade Saputo.

À un certain moment, on se demandait même si la rencontre allait avoir lieu. Des éclairs dans la région ont rendu impossible le coup d’envoi prévu à 19 h 39. Le match s’est amorcé un peu après 21 h et les visiteurs ont eu l’air plus prêts que leurs adversaires.

Pellegrini a dénoué l’impasse avec une superbe frappe en ciseaux après avoir accepté un beau centre de Braian Cufré. Ce fut suffisant pour que le New York City FC (5-7-9) inscrive une première victoire à l’étranger en 12 matchs cette saison (1-5-6).

Le club de New York n’a perdu que 2 de ses 18 duels contre le CF Montréal (8-10-2) depuis son arrivée en MLS. Il avait aussi battu le Bleu-blanc-noir au deuxième tour éliminatoire en octobre dernier.

Le but de Pellegrini est venu mettre fin à une séquence de 797 minutes sans but accordé à domicile par les Montréalais, toutes compétitions confondues. La semaine dernière, ils avaient égalé un record de la MLS en réussissant un sixième jeu blanc de suite sur leur terrain.

Le CF Montréal a eu quelques occasions de marquer, mais il a été bien peu menaçant en territoire ennemi. Il a subi un premier revers à domicile depuis le 15 avril, lors du match d’ouverture du stade Saputo.

La troupe de Hernán Losada était privée des services de Zachary Brault-Guillard et Aaron Herrera, qui ont été sélectionnés pour participer à la Gold Cup. Mathieu Choinière et Lassi Lappalainen, blessés, manquaient aussi à l’appel.

Les Montréalais reprendront l’action samedi prochain, en accueillant Atlanta United.