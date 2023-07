La Québécoise avait raté l’édition 2022 du tournoi en raison d’une fracture de stress au pied droit et avait été éliminée rapidement lors de son premier passage sur le gazon anglais en 2021. Elle espère que son expérience acquise au cours des derniers mois lui servira cette année.

La première fois que j'ai joué [à Wimbledon], c'était en 2021, et je ne pense pas que j'ai passé plus d’une heure sur le court. Ça n’a pas été une bonne expérience, on va dire, mais j'ai beaucoup appris depuis. J'ai appris comment on doit jouer dans le tour professionnel et j'espère que cette année, je vais passer plus d'une heure sur le court , a affirmé la jeune femme en riant.

La joueuse de 20 ans a décidé de faire l’impasse sur le tournoi de Berlin pour s’entraîner davantage en vue de ce tournoi du grand chelem.

Le gazon de Wimbledon ne semble toutefois pas l’impressionner outre mesure.

Je pense qu'il faut être très offensive dès le premier coup. Le gazon est très vite et les rebonds ne sont pas très hauts non plus, analyse Fernandez. C’est quand même difficile de construire les points. C’est aussi une surface de créativité, mais il ne faut pas oublier d'avoir du fun sur le court, avec les slices et des drops shots.

Fernandez ne connaît pas le début de saison qu’elle espérait. Elle est passée du 13e rang mondial au 96e et elle reconnaît qu’elle doit trouver des solutions pour gagner plus de matchs.

Elle n’a plus l’effet de surprise qu’elle avait lorsqu’elle battait les meilleures au monde à son arrivée sur le circuit.

En 2021, [mes adversaires] ne me connaissaient pas, maintenant elles savent, reconnaît Fernandez. Je dois améliorer les coups que je frappe, peut-être avec plus d'accélération, ou être plus précise.

Depuis quelques jours, Leylah Annie Fernandez a à ses côtés sa sœur Bianca et son père Jorge, qui l’ont aidée à se déconnecter un peu du tennis avant de fouler le gazon londonien.

« Ne pas trop détester le gazon »

Tandis que Fernandez compte être créative sur la surface gazonnée de Wimbledon, Bianca Andreescu espère simplement faire de son mieux, s’amuser et essayer de ne pas trop détester le gazon.

Elle jouera son premier match mardi contre la Roumaine Irina-Camelia Begu, 29e au monde.

La Canadienne avoue qu’elle ne connaît pas sa meilleure saison sur cette surface, mais qu’elle est capable de réaliser de beaux jeux et que même dans la défaite, les résultats de ses matchs sont serrés.

Je sens que j’ai une meilleure relation avec le gazon depuis l'an dernier, souligne Andreescu. J'ai une bonne compréhension de comment y jouer et j'aime que les points soient plus courts. Mon service s'est amélioré et mes retours sont meilleurs.

« Sur le gazon, si vous perdez votre service une fois et que l'autre conserve le service, ça peut vous coûter le match assez rapidement. Je dois continuer de travailler et avoir plus de matchs et d'expérience sur le gazon. Je vais apprendre à apprécier le gazon un peu plus. » — Une citation de Bianca Andreescu

La Canadienne a toutefois quelques doutes quant à la résistance de son poignet depuis qu’elle s’est blessée en chutant lors du tournoi de Berlin; une blessure qu’elle a aggravée à Bad Homburg. Elle avoue encore ressentir de la douleur.

Les derniers mois n’ont pas été de tout repos pour Bianca Andreescu, qui a aussi été ralentie par une blessure à la cheville.

J'essaie de ne pas prendre les choses trop au sérieux, avoue Andreescu. J'essaie d'avoir plus de plaisir et mon équipe m'aide beaucoup pour ça.

Son mantra est d’y aller un jour à la fois et de croire que le meilleur est à venir… tout en se rappelant que la saison sur gazon est très courte.