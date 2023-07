C’est ce que la dernière semaine, fertile en rebondissements, et l’ouverture du marché des joueurs autonomes, plus tranquille, ont confirmé, si l’on en doutait encore.

Deux éléments sont venus (légèrement) brouiller les pistes dans les dernières semaines et ont laissé croire que l’ancienne équipe de Bert Olmstead, sans nécessairement peser sur l’accélérateur, passerait au moins la seconde vitesse.

D’abord, cette déclaration assez solennelle et convaincante de Kent Hughes en fin de saison qui affirmait que les attentes vont changer .

Puis, cet amour courtois, bien réel, entre Pierre-Luc Dubois et le CH, qui n’aura finalement jamais dépassé cette étape. Ce flirt entre les deux clans représente peut-être le seul accroc au plan de match de l’organisation.

Le Canadien n’avait pas besoin de Dubois dès cette année, mais s’il croyait en avoir besoin dans deux ans, il fallait agir dès maintenant. D’où la tentative, ratée, de Kent Hughes. Parce qu’il est encore jeune, parce qu’il a le profil d’un joueur efficace en séries éliminatoires – une valeur cardinale, a rappelé Nick Bobrov jeudi, à Nashville –, Hughes était prêt à faire une petite embardée.

Une fois que les Jets ont choisi leur camp, Hughes a tranquillement replacé le train sur ses rails et a repris le cours de sa stratégie comme si de rien n’était. On échange quelques choix pour mettre la main sur un jeune de 22 ans bien connu des patrons, Alex Newhook, en qui l'on voit un potentiel inexploité et qu’on juge coincé au sein d’une puissance offensive qui ne peut lui offrir, à son corps défendant, les occasions nécessaires à son développement.

Le Canadien, lui, le fera, dans une réplique exacte de la manœuvre qui a amené Kirby Dach à Montréal l’été dernier. L’idée, ici, est de poursuivre la reconstruction sans sacrifier quelque valeur que ce soit tout en tentant de l’écourter en misant sur des jeunes au début de la vingtaine dont on connaît davantage le talent plutôt que sur d’hypothétiques choix de deuxième tour.

Tout cela était connu. C’est le discours de Hughes depuis le début. Simplement, il a injecté du rêve parmi la base partisane soudainement prête à accueillir du renfort à l’attaque, là où le Tricolore manque encore et toujours de talent de pointe.

La romance avec Dubois a créé cette impression. La quantité d’avants talentueux disponibles au repêchage a semblé la confirmer. Matvei Michkov peut-être? Au pire, Ryan Leonard? Et si jamais le Tricolore était chanceux, si jamais un autre directeur général errait – ça s’est déjà vu – peut-être Will Smith?

Retour à la réalité

Pas de Dubois, pas de Michkov, pas de Smith, pas de Leonard. Pas même un tout petit Dalibor Dvorsky.

Ce fut plutôt un attaquant de troisième trio jusqu’à maintenant dans sa carrière, Newhook, et un défenseur autrichien peu connu de bien des amateurs, mais dont les recruteurs du CH sont tombés amoureux : David Reinbacher.

Monumentale claque au visage des optimistes dont certains ont déversé leur fiel sur les réseaux sociaux depuis la sélection du jeune arrière de 18 ans qui joue avec le HC Kloten dans la Ligue nationale suisse.

David Reinbacher Photo : Getty Images / Bruce Bennett

À un tel point que la chose en est devenue ridicule et a, apparemment, secoué le jeune homme fraîchement débarqué à Montréal.

Tu passes du meilleur des mondes à la déception. Il a reçu des messages sur les médias sociaux… c’est malheureux , a expliqué le directeur général samedi dans un point de presse virtuel.

« On comprend que les partisans dirigent leur colère vers la direction, mais là on a un jeune homme qui n’a rien demandé de tout ça. On lui a dit que les partisans n’étaient probablement pas très contents quand on a repêché Kaiden Guhle et ils sont pas mal contents maintenant. » — Une citation de Kent Hughes à propos des messages reçus par l'espoir David Reinbacher

La même phrase aurait probablement pu être prononcée à propos de Juraj Slafkovsky et Shane Wright dans une moindre mesure.

En dépit du courroux populaire annoncé, et de la démesure qui a suivi, le CH s’en est tenu à son plan et a repêché, au 5e rang, le joueur placé 5e sur leur liste. Un défenseur droitier de premier plan espère la direction. Un profil qui manquait cruellement à la filiale tricolore.

Ont-ils repêché en fonction de la position? Hughes s’en est défendu. Mais chose certaine, la position, le rôle et la rareté – dans ce cas-ci un défenseur droitier agile, rapide, talentueux et hargneux – ajoutent à la valeur et peuvent faire grimper un joueur dans l’esprit d’un recruteur. Besoins et meilleur talent disponible concordent parfois.

Et maintenant?

En attendant la cavalerie, le plan est clair.

Hughes s’est départi du bon vieux Joel Edmundson samedi pour faire de la place à ses jeunes défenseurs. Même sans le grand numéro 44, le Canadien a encore huit défenseurs sous contrat.

En attaque, la congestion est totale. Avec les futures ententes de Rafaël Harvey-Pinard et Newhook, ils seront 15.

Hughes n’embauchera donc personne en ce jour maudit de l’ouverture du marché des joueurs autonomes pour les raisons susmentionnées.

Notre plus grande préoccupation est de ne pas bloquer nos jeunes joueurs. Si on va chercher un gars de 32 ou 33 ans pour nous aider pendant un an ou deux, est-ce que ça nuit aux chances d’un jeune de se développer et de progresser dans la formation , a-t-il lancé à la cantonade.

Croyant à un test surprise, on s’époumonait à crier OUI!!! , avant de s’apercevoir que notre micro était maintenu fermé par le gestionnaire de la conférence.

Si Hughes manoeuvre encore, c"est probablement pour se délester d’un contrat à l’attaque. Il a d'ailleurs confirmé qu’il explorait cette possibilité.

Patience, développement, jeunesse et un peu de ménage salarial; rien d’extrêmement séduisant… pour le moment. Le jour viendra où le Canadien partira à la chasse de la vedette manquante pour compléter le casse-tête. Même si les attentes ont changé envers l’équipe, les partisans feraient bien de tempérer les leurs l’an prochain.