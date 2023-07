Le Canadien envoie Joel Edmundson à Washington

Le Canadien reçoit des choix de troisième et septième tours au repêchage de 2024. Le choix de troisième tour appartenait originalement au Wild du Minnesota.

Le Tricolore retient également la moitié du salaire du défenseur âgé de 30 ans. Edmundson a encore une saison à écouler à un contrat lui rapportant 3,5 millions de dollars américains par année.

Edmundson a disputé trois saisons avec le Canadien et a aidé l'équipe à atteindre la finale de la Coupe Stanley en 2021.

Il a toutefois été ennuyé par une blessure au bas du dos lors des deux dernières campagnes et a été limité à respectivement 24 et 61 matchs en 2021-2022 et 2022-2023.

Choix de deuxième tour des Blues de Saint Louis en 2011, 46e au total, Edmundson a amassé 28 buts et 76 aides en 477 matchs dans la LNH avec les Blues, les Hurricanes de la Caroline et le Canadien.

Edmundson a remporté la Coupe Stanley avec les Blues en 2019.

Par ailleurs, les Rangers de New York ont annoncé la mise sous contrat du Québécois Alex Belzile. L'ancien attaquant du Canadien a convenu d'une entente à deux volets la première année, puis à un seul volet la deuxième.

Le joueur de 31 ans a disputé 31 matchs la saison dernière avec le Canadien de Montréal et il a récolté 14 points (6 buts, 8 aides).

Il s’agissait de sa campagne la plus longue dans la LNH puisqu’il n’avait joué que 13 matchs au total avec le Tricolore lors des saisons 2020-2021 et 2021-2022, en plus de 6 parties lors des éliminatoires de 2019-2020.

