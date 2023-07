Auger-Aliassime disputera son premier match lundi contre l’Américain Michael Mmoh, 119e mondial. Mmoh s’était incliné au troisième tour des qualifications, mais il a été repêché pour remplacer le Serbe Filip Krajinovic qui a déclaré forfait.

Le dernier match du Québécois remonte au 29 mai dernier alors qu’il avait perdu au premier tour de Roland-Garros contre l’Italien Fabio Fognini. Il n’a pas pu disputer le tournoi de Halle, qui est considéré comme une préparation en vue de Wimbledon, en raison d’une blessure au genou.

C'est sûr que ce n'est pas la situation idéale, reconnaît-il. En même temps, je vais avoir la chance de voir comment je vais performer dans un tournoi du grand chelem en ayant eu plus de temps d'entraînement et moins de temps sur les courts en situation de match.

« Mais je suis assez positif par rapport à ma forme, ces derniers jours je me sens quand même mieux, mon niveau de tennis est toujours là. Je me sens beaucoup mieux et prêt à attaquer le tournoi. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

Le jeune homme est conscient qu’il devra probablement composer avec la douleur pour le reste de sa carrière.

La principale blessure est réglée, affirme Félix Auger-Aliassime. On l'a vu par le passé avec d'autres joueurs, Rafael Nadal a eu des douleurs au genou plus souvent dans sa carrière que l'inverse et on fait le mieux avec ce que l'on a. Il y a des semaines ou ça fait plus mal que d'autres, dépendamment de ce que l'on a fait par le passé, mais je dirais que ça s'améliore de semaine en semaine.

Les blessures ont freiné le bel élan sur lequel voguait le Québécois l’an dernier et qui l’avait mené jusqu’au 6e rang du classement mondial. Il est maintenant à l’extérieur du top 10 (12e) et attend patiemment de remporter son premier tournoi du grand chelem.

Du haut de ses 22 ans, Auger-Aliassime semble serein face à une situation sur laquelle il a peu d’emprise et refuse de se laisser envahir par un sentiment d’urgence.

Je suis content que, par le passé, j'aie pu me prouver des choses à moi-même et aux autres, analyse le Québécois. Je sais quel joueur je suis et je connais de plus en plus ma valeur et ce que je peux faire sur un terrain de tennis. J’ai envie de retourner au plus haut niveau, de revenir au classement que j'étais et plus haut encore. Je ne suis pas énervé ou impatient.

« J'ai accepté un peu la dernière période et je vis bien avec ça. Il y a des saisons dans une carrière et une vie et c'est correct, je ne le vis pas mal. J’essaie toujours de rester compétitif dans mon esprit et de rester positif. J'anticipe une autre bonne période qui va arriver bientôt et de bien réagir à ça quand les victoires vont revenir et que je vais avoir le vent dans les voiles. Je me concentre sur ça plutôt que de regarder derrière. » — Une citation de Félix Auger-Aliassime

La confiance est toujours là, les objectifs aussi. Ne reste plus qu’à ce que le corps suive.

J'ai encore de grandes ambitions pour cette année, j'ai encore beaucoup d'espoir et je vais essayer de faire le mieux dans cette deuxième moitié de l'année. Il reste quand même deux grands chelems et d'autres tournois.

Quant au tournoi de Wimbledon, depuis 20 ans quatre joueurs seulement se sont échangé le titre de champion, soit Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray. Il faut remonter à 2002 pour trouver un gagnant qui ne fait pas partie de ce quatuor, soit l’Australien Lleyton Hewitt.

Félix Auger-Aliassime le reconnaît, c'est un tournoi qui est dur à apprivoiser, d'autant plus qu'il se retrouve dans la portion de tableau du Serbe Novak Djokovic, gagnant à sept reprises de Wimbledon, dont des quatres dernières éditions.