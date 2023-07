Un pilote de 18 ans meurt dans un accident au circuit de Francorchamps

Le Néerlandais Dilano van ‘t Hoff est mort dans un accident de course automobile, samedi, au circuit de Spa-Francorchamps, en Belgique.

Le pilote de 18 ans participait à une course de Formule régionale européenne, un championnat de développement.

Van ‘t Hoff a perdu le contrôle de sa monoplace en haut de l’emblématique virage d’Eau-Rouge, sur une piste complètement trempée. Le passage des voitures créé des gerbes d’eau qui rendent la visibilité nulle.

Selon le quotidien belge La Dernière Heure/Les Sports, la monoplace de van 't Hoff a heurté le rail à plus de 200 km/h et s'est retrouvée en travers de la piste. Un pilote qui suivait n'a pu l'éviter et l'a percuté de côté.

Dilano van 't Hoff avait été champion d'Espagne de F4 en 2020.

Nous sommes dévastés par la perte d’un des plus beaux espoirs néerlandais, a dit son équipe, MP Motorsport, dans un communiqué. Dilano était dans notre famille depuis le début de MP, en 2021. Nous offrons toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches.

Le président et directeur général de la F1 Stefano Domenicali a également apporté son soutien. Nous sommes terriblement attristés d’apprendre la mort de Dilano van ‘t Hoff, qui est mort à la poursuite de son rêve, d’atteindre le summum du sport automobile. Toute la communauté du sport mécanique est avec sa famille et ses êtres chers.

Il y a quatre ans, le pilote français Anthoine Hubert est décédé au même circuit, au même endroit, dans une course de Formule 2.

La course était présentée en sous-carte des 24 Heures de Spa. Toutes les activités prévues avant le départ de cette épreuve ont été annulées, et remplacées par une minute de silence en l’honneur de Dilano Van ‘t Hoff.