Verstappen partira aussi en tête du sprint en Autriche

Sur le Red Bull Ring, le meneur incontesté du championnat du monde et double champion en titre partira devant son coéquipier Sergio Pérez samedi à pour une demi-heure de course.

Lando Norris (McLaren) et Nico Hulkenberg (Haas) seront en deuxième ligne, suivis par Carlos Sainz (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin), 3e du championnat.

Charles Leclerc (Ferrari), qui avait pris le 6e temps, a été pénalisé de trois places pour avoir gêné Oscar Piastri et sera donc 9e sur la grille. Outre Alonso, Lance Stroll et Esteban Ocon (Alpine) en profitent et grimpent d'une place (7e et 8e).

C'est la deuxième fois de l'année, après Bakou, qu'une course sprint ponctue le samedi avant le Grand Prix dimanche (il y en aura six au total cette saison). Des qualifications vendredi ont défini la grille de départ du dimanche, avec Verstappen en pole, alors qu'une courte qualification propre a eu lieu samedi midi pour le sprint.

Des points pour le championnat sont alloués pour le sprint (8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point pour les huit premiers).

Après sa 15e place lors des qualifications pour le Grand Prix, Pérez (2e du championnat loin derrière son équipier) s'est rassuré avec cette deuxième place. Les Ferrari en revanche ont déçu par rapport à leurs 2e et 3e places vendredi (Leclerc avait devancé Sainz).

Mercedes a également connu un samedi midi très compliqué. Lewis Hamilton a été éliminé dès la première partie. Piégé par les limites de la piste, son meilleur chrono a été annulé et il ne partira que 18e cet après-midi. George Russell a lui souffert d'un problème mécanique et sera 15e.

