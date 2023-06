Nous sommes vraiment reconnaissants de sa contribution au cours des 12 saisons passées avec nous, a déclaré le directeur général Kevin Cheveldayoff par voie de communiqué. Surtout pour ses sept saisons passées en tant que capitaine des Jets, et lorsqu'il a mené l'équipe à la série finale de l'Ouest en 2018.

Matt Duchesne (Nashville), Mike Reilly (Boston) et Kailer Yamamoto (Détroit) ont aussi subi le même sort que Wheeler avec leur équipe respective.

Wheeler avait accepté un contrat de 5 ans, d’une valeur 41,25 millions $US, le 4 septembre 2018. L’attaquant devait empocher un salaire de 8,25 millions la saison prochaine, selon le site CapFriendly.com.

L’Américain de 36 ans a marqué 262 buts, ce qui lui vaut le troisième rang à ce chapitre dans l'histoire de la concession manitobaine, et amassé 550 mentions d'aide en 897 rencontres avec les Jets durant saison.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Il a aussi établi des records de concession au chapitre des mentions d'assistance (30) et des points (39) en séries, et il est à égalité avec Adam Lowry pour le nombre de matchs éliminatoires disputés (44).

Wheeler possède aussi le record de concession pour le nombre de mentions d'assistance obtenues au cours d'une seule saison (71), une marque établie en 2018-2019.

Je veux remercier tout le monde pour ces 12 dernières années, a dit Wheeler dans un message sur les réseaux sociaux. Ce fut un honneur et un privilège d'être un membre des Jets de Winnipeg, de représenter cette ville et cette organisation. Ma famille et moi ne pouvons assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour nous. [...]. Winnipeg sera toujours notre maison. Ma femme, mes enfants et moi vous remercions pour 12 des meilleures années de nos vies.

Choix de premier tour, cinquième au total, des Coyotes de Phoenix en 2004, Wheeler a aussi joué pour les Bruins de Boston et les Thrashers d'Atlanta.

Le marché des joueurs autonomes de la LNH s'ouvrira officiellement à midi, samedi.