Le tirage au sort de Wimbledon: les meilleurs devront se méfier

La joueuse kazakhe Elena Rybakina, no 3 au classement WTA et tenante du titre du tournoi de Wimbledon a été placée dans la moitié de tableau de la no 2 au monde, la Bélarusse Aryna Sabalenka, lors du tirage au sort, vendredi.

Dans cette moitié de tableau se trouve également la finaliste de 2022, la Tunisienne Ons Jabeur, alors que la Française Caroline Garcia, 5e au monde, pourrait rencontrer la no 1 au monde, Iga Swiatek en demi-finale.

Cela dit, Swiatek, fiévreuse, a déclaré forfait en amont de sa demi-finale au tournoi WTA de Bad Homburg vendredi, à seulement trois jours du début de Wimbledon.

Son forfait, qui n'est donc pas dû à une blessure musculaire, semble être une précaution alors que Wimbledon débute lundi.

Swiatek fait partie des joueuses à suivre à Wimbledon, même si elle n'est jamais parvenue à y dépasser les huitièmes de finale au cours de sa carrière. Elle affrontera la Chinoise Lin Zhu (33e) au premier tour.

Elena Rybakina affrontera d'entrée la Monténégrine Danka Kovinic, 89e joueuse au classement de la WTA.

Parmi les autres affiches du premier tour figure le choc entre la quintuple championne de Wimbledon, l'Américaine Venus Williams, opposée d'entrée à l'Ukrainienne Elina Svitolina, ancienne demi-finaliste sur le célèbre gazon britannique en 2019.

Leylah Annie Fernandez Photo : Getty Images / Alex Pantling

La Québécoise Leylah Annie Fernandez est dans la première moitié du tableau. Elle afftontera au premier tour l'Ukrainienne Kateryna Baindl, 86e au monde.

Fernandez pourrait avoir à affronter Caroline Garcia au deuxième tour.

L'Ontarienne Bianca Andreescu se mesurera au premier tour à la Hongroise Anna Bondar, 109e au monde. Carol Zhao, issue des qualifications, aur comme première adversaire l'Allemande Tamara Korpatsch, 120e au classement WTA.

Parcours à obstacles pour Djokovic et Alcaraz

Novak Djokovic, no 2 au monde et tenant du titre au tournoi de Wimbledon, pourrait retrouver l'Australien Nick Kyrgios, finaliste l'an dernier, en quart de finale de l'édition 2023, après le tirage effectué vendredi.

Djokovic a aussi le Russe Andrey Rublev, le Norvégien Casper Ruud ou le Kazakh Alexander Bublik, récent vainqueur à Halle, dans sa moitié de tableau.

De son côté, l'Espagnol Carlos Alcaraz, no 1 au monde, et qui vient de remporter son premier titre sur gazon au Queen's, n'aura pas non plus un parcours aisé en haut du tableau.

Carlos Alcaraz au tournoi du Queen's club. Photo : Getty Images / Clive Brunskill

Il pourrait retrouver Alex de Minaur, qu'il a battu en finale du tournoi du Queen's club ou Alexander Zverev en huitièmes de finale, puis Frances Tiafoe, titré à Stuttgart il y a peu ou Holger Rune en quarts. Ensuite, le jeune Espagnol pourrait se mesurer à Daniil Medvedev ou au Grec Stefanos Tsitsipas en demi-finales, même s'ils ne sont pas non plus des spécialistes de la surface.

J'ai fini la semaine en jouant à un haut niveau donc, là, tout de suite, je me sens comme un des favoris pour gagner Wimbledon , a affirmé Alcaraz, précisant tout de suite qu'il lui fallait plus d'expérience sur gazon pour y atteindre son rendement maximum.

Le Québécois Félix Auger-Aliassime est dans la deuxième moitié du tableau, il affrontera au premier tour le Serbe Filip Krajinovic, 204e au monde.

Le revenant Milos Raonic foulera à nouvau le gazon de Wimbledon pour se mesurer dans son premier match à l'Autrichien Dennis Novak, 159e au monde. Enfin, Denis Shapovalov aura comme premier adversaire le Moldave Radu Albot, 106e à l'ATP.