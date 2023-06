Simone Plourde établit un record québécois à la Classique d’athlétisme de Montréal

Elle a parcouru la distance en 4 minutes 6 secondes 86/100, pour se positionner bien devant Cameron Ormond (4:12,82) et Kate Current (4:13,12).

L'athlète, qui s'entraîne avec l'Université de l'Utah, détenait déjà le record québécois depuis le mois de juin.

Simone Plourde Photo : Radio-Canada

Pierce LePage et Sarah Mitton, qui ont représenté le Canada aux derniers Jeux olympiques, faisaient aussi partie des têtes d'affiche de l'événement, et ils n'ont pas déçu.

Sarah Mitton a remporté haut la main l'épreuve du lancer du poids, avec un projectile envoyé à 19,15 mètres. Il s'agit d'un record lors de ce rendez-vous montréalais, qui existe depuis 2018. La Néo-Écossaise a terminé en première place devant Grace Tennant (15,95 m) et Liv Sands (14,58 m).

Mitton, 27 ans, avait terminé 28e aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle est monté depuis sur la plus haute marche du podium aux Jeux du Commonwealth, et elle s'est également couverte d'or en Norvège, plus tôt ce mois-ci, lors d'une étape de la Diamond League.

Le décathlonien Pierce LePage a aussi brillé au Complexe Claude-Robillard. Il a remporté le 110 mètres haies (14,04 s) avec une bonne longueur d'avance sur ses plus proches poursuivants, le Sherbrookois Grégory Michel (14,12 s) et l'Ontarien Liam Mather (14,59 s).

J'ai un bon début de saison, mais j'aime venir à ces rendez-vous pour peaufiner certains détails et me préparer pour les mondiaux , a déclaré Pierce LePage à Radio-Canada Sports.

Pierce LePage à Montréal Photo : Courtoisie / Sean Burges (Classique d'athlétisme de Montréal)

LePage participera aussi au saut à la perche plus tard en soirée. Il a terminé 5e aux Jeux olympiques à Tokyo, derrière son compatriote Damian Warner, qui avait triomphé.

La Gatinoise Audrey Leduc a terminé 3e au 100 mètres, enregistrant un chrono de 11,67 s. Elle termine derrière Khamica Bingham (11,46 s) et Sade McCreath (11,66 s).

Lors de la compétition l'année dernière, Audrey Leduc avait triomphé à la fois au 100 mètres. Elle était d'ailleurs devenue la première Québécoise à remporter le 100 mètres lors de la classique montréalaise. Elle avait alors parcouru la distance en 11,36 s.

