Simone Plourde établit un record québécois à la Classique d’athlétisme de Montréal

Elle a parcouru la distance en 4 minutes 6 secondes 86/100, pour facilement devancer Cameron Ormond (4:12,82) et Kate Current (4:13,12).

La Montréalaise de 21 ans était au comble de la joie à la suite de cette performance sur la piste du Centre Claude-Robillard.

Ça signifie beaucoup pour moi, a dit la jeune athlète, émue. J’avais toute ma famille, mes cousins, tantes et oncles étaient ici et de le faire à la maison c’est vraiment spécial.

Qui plus est, Plourde, qui court avec l’équipe de l'Université de l'Utah, a réussi l’exploit avec des crampons empruntés à Jade Bérubé.

« Elle m’a sauvé la vie. J’ai vraiment de petits pieds et Air Canada a perdu ma valise. Donc, j’avais 48 heures pour essayer de trouver des crampons parce qu’ils sont en rupture de stock partout au Canada. Sur Facebook nous écrivions à plein de gens et Jade porte des 5, c’est un peu petit, mais ç’a fait pour aujourd’hui. » — Une citation de Simone Plourde

Simone Plourde Photo : Radio-Canada

Plourde avait établit un record québécois le mois dernier en remportant outrageusement le 1500 m des finales de l’association Pac-12 de la NCAA.

Elle croit plus que jamais en ses chances d’accéder aux mondiaux, qui auront lieu à la fin août, à Budapest. Elle n’a toutefois pas l’intention de s’asseoir sur son classement actuel parce que les choses bougeront d’ici la fin de la période de qualification.

Je suis qualifiée pour le moment, mais il reste un mois, on n’est pas encore certain, mais si je continue à courir comme ça, mes chances devraient être devraient être relativement bonnes.

Le titre masculin pour Desgagnés

Jean-Simon Desgagnés en est un autre qui s’est surpassé, quelques instants auparavant, en décrochant une impressionnante victoire sur 1500 mètres, lui, un spécialiste du 3000 m steeplechase.

Il a réalisé une marque personnelle de 3:38,50, soit deux secondes et demie de mieux que son temps obtenu en août 2022.

Aller sous la barre des 3 minutes 40, ça commence à être les vraies affaires , a soutenu le coureur de Québec.

Desgagnés a dû remonter une grosse pointure dans les derniers mètres en Cameron Proceviat pour arriver à ses fins

Cameron c’est un très bon athlète qui était aux Championnats du monde l’année passée sur 1500 mètres. De me mesurer à ces gars-là, moi qui suis plus un coureur de 3000 mètres, c’était agréable d’embarquer dans cette lutte-là et de voir que j’avais la forme pour rivaliser avec eux. Ça témoigne que la forme est là et si ça peut se transposer sur 3000 mètres, ça va être bien pour la suite.

Le protégé de Félix-Antoine Lapointe, à l’Université Laval, compte se rendre en Europe dans les prochaines semaines pour tenter de poursuivre sur sa lancée, lui qui se considère en bonne position pour une place aux Championnats du monde.

Je suis à peu près dans le top 20 mondial et c’est le top 35 pour les mondiaux, alors actuellement je suis en très bonne position. L’équipe officielle sera connue en début août, mais en date d’aujourd’hui je serais sélectionné. Mais il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué.

Phillibert-Thiboutot exclu du podium

Coéquipier de Desgagnés avec le Rouge et Or, Charles Phillibert-Thiboutot veut gagner en puissance pour les mondiaux et c’est sur 800 m qu’il avait choisi de courir à la réunion montréalaise.

Les championnats, au 1500 mètres, d’habitude, les deux derniers tours, donc, le dernier 800 est extrêmement rapide, a-t-il expliqué. Je suis en plein phase d’entraînement, je cours beaucoup, je fais de la musculation, donc, je ne suis pas super reposé et ç’a paru parce que dans le dernier 100 mètres j’ai manqué de jambes et les jeunes m’ont eu.

Phillibert-Thiboutot a effectivement dû se contenter de la quatrième place (1:47,73) de cette épreuve remportée par Zakary Mama-Yari, du club St-Laurent Sélect en 1:48,41. Laurent-Olivier Dumont de Lanaudière-Olympique (1:48:45) a fini deuxième et l’Américain Hazem Miawad (1:48,54) a pris la troisième position.

Cela dit, le vétéran de 32 ans garde le sourire, lui qui déborde de confiance après un printemps fructueux alors qu’il a abaissé son record personnel à 3:32,94, il y a une dizaine de jours, en France.

J’ai quand même un élan incroyable après avoir fait deux records personnels sur 1500 mètres, les deux en dedans de huit jours, souligne CPT. Je sais que je suis qualifié pour les mondiaux, pratiquement, alors je peux me concentrer sur l’entraînement.

Une finale à Budapest demeure son objectif, mais c’est un top 5 qui le fait rêver. Il devra, estime-t-il, abaisser son temps de deux secondes pour y parvenir. Les sept semaines d’entraînement, qui lui restent d’ici là, pourront lui permettre de faire un pas dans cette direction.

Record pour Sarah Mitton

Sarah Mitton a remporté haut la main l'épreuve du lancer du poids, avec un projectile envoyé à 19,15 mètres. Il s'agit d'un record lors de ce rendez-vous montréalais. La Néo-Écossaise a terminé en première place devant Grace Tennant (15,95 m) et Liv Sands (14,58 m).

Une médaille d’or qui lui procure une bonne dose d'optimisme même si elle est bien loin de sa meilleure performance à vie (20,33 m), exécutée il y a un an, aux Championnats canadiens.

Malheureuse 4e aux mondiaux en 2022, l’athlète de 27 ans souhaite effacer cette déception en août. Or, elle a décidé de sacrifier de la distance en amont du grand rendez-vous hongrois, pour améliorer certaines facettes de sa technique.

Je travaille sur des détails de mes lancers, a fait valoir Mitton. Je vais un peu trop haut alors si je veux aller plus loin, je dois pousser un peu plus bas. Donc, au lieu de lancer le plus loin que je peux, j’incorpore différents éléments lors des compétitions afin de pouvoir réunir les conditions gagnantes pour les Mondiaux.

Mitton s’est couverte d'or en Norvège, plus tôt ce mois-ci, lors d'une étape de la Diamond League. Elle désire en faire autant à la fin août.

Pierce Lepage deux fois plutôt qu’une

Pierce LePage a aussi brillé au cours de cette soirée. Il a remporté le 110 mètres haies (14,04 s) avec une mince avance sur le Sherbrookois Grégory Michel (14,12 s) tandis que l'Ontarien Liam Mather (14,59 s) a fini 3e.

J'ai un bon début de saison, mais j'aime venir à ces rendez-vous pour peaufiner certains détails et me préparer pour les mondiaux , a déclaré LePage à Radio-Canada Sports.

Le vice-champion du monde de l’an dernier a également dominé au saut à la perche avec un bond de 5,20 m, 5 centimètres de moins que son record personnel. Le Drummondvillois Édouard Lavoie-Beaulieu (5,00 m) et Maxime Léveillé de Sherbrooke (4,90 m) l’ont accompagné sur le podium.

Pierce LePage à Montréal Photo : Courtoisie / Sean Burges (Classique d'athlétisme de Montréal)

Vainqueur du décathlon de Götzis devant son compatriote et champion olympique en titre Damian Warner, il y a un mois, l’Ontarien de 27 ans est en pleine ascension.

Il a profité de son passage dans la ville autrichienne pour abaisser ses records personnels au 100 m (10,26 s) et au lancer du javelot (63,09 m).