Le Canadien dresse le bilan de son repêchage 2023

Mercredi, le Canadien a sélectionné le défenseur autrichien, David Reinbacher, avec le 5e choix au total. Il a été un choix unanime auprès de la direction de l’équipe non seulement en raison de ses qualités sur la patinoire, mais aussi en raison de sa maturité .

Son potentiel est intriguant et difficile à obtenir. Toutes les équipes tentent de mettre la main sur ce genre de joueur , indique le codirecteur du recrutement, Nick Bobrov.

Nous sentions que c’était exactement le joueur qui nous fallait pour bâtir la culture de notre équipe , ajoute-t-il.

Trois gardiens sélectionnés par Montréal

Avec le 69e choix au total, le Canadien a sélectionné le gardien américain, Jacob Fowler.

J'ai beaucoup de famille à Montréal et dans la région de Québec, a raconté Fowler en affichant un large sourire. Ça me rend émotif de me voir sur les photos (avec le chandail du Canadien). C'est spécial de pouvoir partager ce moment avec ma famille.

Jacob Fowler Photo : Getty Images / Terry Wyatt

Si certains doutent de son stature, le directeur du développement du Canadien de Montréal, Martin Lapointe, affirme que Jacob Fowler est un athlète agile, compétitif et athlétique. Il croit que le jeune homme pourra peaufiner son gabarit dans les prochaines années.

Résumé des choix du Canadien : 1er tour (5e au total) : David Reinbacher , défenseur, EHC Kloten

, défenseur, EHC Kloten 3e tour (69e au total) : Jacob Fowler , gardien, Boston College, NCAA

, gardien, Boston College, 4e tour (101e au total) : Florian Xhekaj , ailier gauche, Bulldogs de Hamilton, OHL

, ailier gauche, Bulldogs de Hamilton, 4e tour (110e au total de PIT) : Bodgan Konyushkov , défenseur, Torpedo de Nizhny Novgorod KHL

, défenseur, Torpedo de Nizhny Novgorod 4e tour (128e au total de VGK) : Quentin Miller , gardien, Remparts de Québec ( LHJMQ )

, gardien, Remparts de Québec ( ) 5e tour (133e au total) : Sam Harris , ailier gauche, Sioux Falls Stampede ( USHL )

, ailier gauche, Sioux Falls Stampede ( ) 5e tour (144e au total de CGY) : Evgeni Volokhin , gardien, Mamonty Yugry, MHL, Russie

, gardien, Mamonty Yugry, MHL, Russie 6e tour (165e au total) : Filip Eriksson , centre, Lakers de Vaxjo junior, Suède

, centre, Lakers de Vaxjo junior, Suède 7e tour (197e au total) : Luke Mittelstadt, défenseur, Université du Minnesota, NCAA

Le gardien de 18 ans jouera avec l’équipe de Boston College à l’automne. Il entend passer le temps nécessaire à l’université pour bien se préparer pour le niveau professionnel. Il ne veut rien laisser au hasard pour connaître une belle carrière dans la LNH.

Je veux devenir plus rapide. Dans la LNH, le jeu est tellement vite maintenant. Si vous n'êtes pas prêt pour le tir, la rondelle va rentrer , a-t-il ajouté.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Jacob Fowler fait d’ailleurs partie des trois gardiens qui ont été repêchés par le Canadien de Montréal. Les deux autres étant Quentin Miller (128e) et Evgeni Volokhin (144e) respectivement.

Les gardiens, ça prend plus de temps à développer. Tu n’en as jamais assez et on trouvait qu’ils allaient bien avec la culture du Canadien de Montréal , indique le directeur du développement du Canadien de Montréal, Martin Lapointe.

Miller est un produit des Remparts de Québec. Il est l'un des rares joueurs issus de la LHJMQ à avoir été sélectionné cette année.

Avec le 101e choix au total, le Canadien a choisi de réunir la famille Xhekaj en sélectionnant Florian Xhekaj. Âgé de 19 ans, l’ailier gauche rejoint donc son frère Arber. Pour l’organisation, ce choix a été évident.

C’est un joueur physique et combatif. La pomme ne tombe pas loin de l’arbre , a souligné Martin Lapointe.

En terminant, Martin Lapointe a précisé que d’avoir jeté leur dévolu sur des joueurs plus vieux leur permettra de prendre un peu plus de temps avant de les signer. Et qui sait, il y aura plus de chances qu’ils rejoignent les rangs professionnels plus rapidement également.