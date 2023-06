En cette journée de juin où la grisaille rappelait le mois d'octobre — un peu comme lorsque le NYCFC avait remporté 3-1 la demi-finale de conférence face au CFM 3-1 — Hernan Losada avait plutôt la tête à juillet. À samedi, le premier du mois plus exactement, quand le onze new-yorkais visitera le stade Saputo, dans un match où l'esprit de revanche ne sera pas un invité d'honneur de l'entraîneur.

Peut-être que certains de nos joueurs ont des souvenirs amers de la défaite face à New York, mais honnêtement, nous avons pratiquement une nouvelle équipe. Qui reste-t-il des joueurs réguliers de l'an dernier? Victor Wanyama? Rudy Camacho? Joel Waterman? Dans les partants, c'est à peu près tout , a rappelé Losada.

« Oui, ils nous ont éliminés. Mais je crois que c'est amplement de motivation que de vouloir bien faire à la maison, de prolonger notre séquence à domicile, et d'offrir un bon spectacle à nos partisans. » — Une citation de Hernan Losada

Parce que le CF Montréal traverse présentement une séquence heureuse dans sa forteresse de 19 619 places, où l'équipe a égalé récemment un record de la MLS .

En battant Nashville 1-0 mercredi dernier, Montréal a remporté un sixième match consécutif à domicile sans accorder de but, rejoignant les défunts Wizards de Kansas City au panthéon des records défensifs de la ligue.

Une statistique qui aide à la confiance de l'équipe, mais pas de quoi distraire les troupes, estime Losada.

C’est important de faire les efforts nécessaires et de travailler en équipe pour continuer de prendre des points à domicile, particulièrement devant nos partisans. Ce n'est pas une question de statistique : garder le score de l'adversaire à zéro, ça donne de la confiance, surtout notre équipe qui ne marque pas facilement des buts. Ça donne plus de possibilités de gagner le match.

Si l'équipe n'accorde presque rien, elle ne marque pas beaucoup (une situation propice aux matchs nuls), et devra parvenir à le faire sans une panoplie d'absents.

Aux Romell Quioto et Samuel Piette, qui a lui repris l'entraînement avec le groupe, se sont ajoutés Lassi Lappalainen et Mathieu Choinière, qui souffre d'une entorse à la cheville subie contre Nashville. Avec Zachary Brault-Guillard et Aaron Herrera, appelés en équipe nationale pour la Gold Cup, Losada se retrouve avec un onze qui n'était pas son choix numéro 1.

C’est ça la MLS. Il y a la Gold Cup, les trêves internationales, et les blessures qui surviennent avec les matchs qui se succèdent dû à un calendrier congestionné , a analysé Losada.

Mais comme le dit l'adage, les blessures des uns font le temps de jeu des autres, et l'un des joueurs appelés à prendre du galon est Nathan Saliba. Le milieu de terrain québécois a offert 90 minutes de qualité à son entraîneur, samedi dernier à Charlotte — pour une deuxième fois au cours du mois, après son match complet face à Philadelphie — , et la progression qu'il observe dans son propre jeu pourrait s'observer une nouvelle fois, samedi face au NYCFC.

Nathan Saliba (au centre) Photo : usa today sports / David Kirouac

J'ai vu une progression dans ma confiance avec le ballon, révèle Saliba. Je me sens surtout mieux au niveau mental, je me laisse prendre plus de risques sur le terrain. Ça me permet de jouer comme je sais le faire… dès que je me laisse aller, ça donne des résultats.

Le résultat attendra le coup de sifflet final, samedi, mais en attendant, Hernan Losada a l'œil attentif sur la progression de ses jeunes joueurs.

C’est facile de parler des absents. On a toujours l’impression que les joueurs qui ne jouent pas sont la solution. Mais si je n’ai pas la sensation qu’un joueur est prêt, il n’est pas la solution. Les jeunes joueurs, c’est à eux de travailler plus fort et de montrer qu’ils sont prêts à performer, de nous donner la sensation qu’ils peuvent aider l'équipe.

À écouter son entraîneur, Nathan Saliba doit certainement avoir la sensation que sa chance de jouer 90 minutes se présentera de nouveau samedi.