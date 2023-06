Trois joueurs de la NFL sont suspendus pour une durée indéterminée, et un autre pour les six premiers matchs de la saison, parce qu'ils ont violé la politique au sujet des paris sportifs.

Le demi défensif Isaiah Rodgers et l'ailier défensif Rashod Berry, des Colts d'Indianapolis, ainsi que le plaqueur défensif et joueur autonome Demetrius Taylor, qui a joué un match pour les Lions de Détroit la saison dernière, ont parié sur des matchs de la ligue en 2022.

Ces trois footballeurs seront suspendus jusqu’à la fin de la saison 2023 au minimum. Ils pourront ensuite demander de réintégrer les activités de la ligue.

Les Colts ont immédiatement libéré Rodgers et Berry. En tant qu’organisation, nous allons continuer d’éduquer nos joueurs, nos entraîneurs et notre personnel sur les politiques en place et sur les conséquences en cas de violation , a déclaré le directeur général de l'équipe, Chris Ballard.

Un autre joueur a aussi été suspendu, mais pour les six premiers matchs de la saison. Il s’agit de Nicholas Petit-Frere, des Titans du Tennessee. Le joueur de ligne offensive pourra participer aux activités hors-saison de l'équipe, y compris les matchs préparatoires.

Petit-Frere a fait des paris sur des sports autres que la NFL , mais a posé ce geste à l’intérieur des installations de son équipe, ce qu'interdit la politique du circuit.

En avril dernier, la NFL annonçait la suspension de cinq joueurs, dont quatre des Lions de Détroit, pour avoir enfreint la politique de la ligue sur les paris sportifs.