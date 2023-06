Pas de 3e Grand Prix cycliste au Québec en 2024

L’organisation des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal (GPCQM) détient une troisième licence pour une épreuve World Tour, le plus haut niveau dans le cyclisme professionnel. L’objectif initial était d’ajouter cette nouvelle épreuve au calendrier 2024, mais ce ne sera pas le cas, selon ce que Radio-Canada Sports a appris.

Le délai de dépôt de candidature pour figurer au calendrier de la prochaine saison était début juin, moment où l’Union cycliste internationale a finalisé ce calendrier. La version finale de ce calendrier a d’ailleurs été publiée jeudi.

Mais aucune entente n’est encore signée par l’organisation des GPCQM concernant le montage financier de cette nouvelle épreuve. Les discussions sont bien entamées, mais n’ont pas suffisamment progressé.

L’organisation vise donc 2025. Le PDG des GPCQM, Sébastien Arsenault, a même ajouté que 2025 est la dernière fenêtre possible. Sinon, l’UCI lui retirera cette troisième licence très prisée .

Pour le moment, l’organisation a une confirmation verbale d’intérêt sérieux avec Tourisme des Cantons-de-l’Est, avec qui il y a eu une collaboration exemplaire , selon M. Arsenault.

L’étape suivante est de cogner à la porte du gouvernement provincial. Les discussions sont en cours, mais il semble qu’il y ait encore du travail à faire avant d’en arriver à une entente.

La participation des différents paliers de gouvernement est primordiale dans l'organisation de ces courses cyclistes.

L’avenir des deux épreuves de Québec et Montréal n’est pas en cause, du moins avec l’UCI. Les deux licences existantes depuis 2010 ont été renouvelées jusqu’en 2025.

C’est au niveau local qu’il semble que ça accroche. Si la Ville de Québec s’est déjà engagée jusqu’en 2025, la Ville de Montréal n’aurait pas encore confirmé son implication pour les années à venir. L’organisation est toutefois certaine qu’il ne s’agit que d’une question de temps.

Une troisième épreuve du même niveau

Sébastien Arsenault insiste, il n’y aura pas de compromis quant à cette troisième épreuve. On veut s’assurer de maintenir le même niveau de qualité.

La région des Cantons-de-l’Est semble favorite pour tenir cette nouvelle épreuve, mais comme rien n’est encore signé, les spéculations vont bon train.

La région de l’Outaouais a déjà été envisagée, même les États-Unis. Une épreuve américaine semble irréaliste pour le moment.

L'organisation fait face à un défi logistique. On ne veut pas non plus faire parcourir de trop grandes distances en transfert entre les épreuves.

Sébastien Arsenault, comme son père auparavant, voit grand pour les épreuves québécoises : on aimerait en faire un festival du cyclisme au Québec, même en Amérique du Nord. Ces épreuves demeurent les seuls rendez-vous de ce niveau (World Tour) sur le continent nord-américain.