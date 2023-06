La LHJMQ connaît sa pire récolte; Gauthier est heureux d’aboutir à Tampa

Hockey Québec et la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont déjà entamé des réflexions sur le développement des joueurs. La performance de la LHJMQ au repêchage de la LNH n'a fait que confirmer les inquiétudes à ce sujet.

La LHJMQ a connu la pire performance de son histoire au repêchage de la LNH avec seulement 12 joueurs sélectionnés durant la séance présentée cette semaine à Nashville.

Plus tôt cette semaine, j'ai eu des rencontres avec Hockey Québec, avec Jocelyn (Thibault, directeur général de Hockey Québec), pour parler du développement au sens large. Ça va rester une préoccupation , a dit le commissaire de la LHJMQ, Mario Cecchini.

« Pour ma part, je souhaite que nous ayons toujours un sentiment d'urgence autour de ça. Aujourd'hui, ce qui se produit nous dit que nous avons raison d'avoir ce sentiment d'urgence. Ceci étant dit, c'est très cyclique. Nous sommes un peu déçus, mais je n'ai pas un sentiment de panique face à ça. » — Une citation de Mario Cecchini

Seulement 13 joueurs de la LHJMQ avaient été choisis en 1970, au terme de la première saison du circuit sous cette mouture. Dans l'ère moderne du hockey, le record de médiocrité de la ligue était de 14 joueurs, en 2016 et 2017.

Il y a des années où des joueurs au-dessus de la moyenne sont en forte majorité sans raison, d'autres moins , a dit Cecchini en cherchant à mieux définir sa pensée au sujet des cycles.

Cette piètre performance survient alors que Hockey Québec est en réflexion pour ramener le plaisir dans le sport et améliorer sa structure à travers la province.

La LHJMQ est aussi en période de transition. Le commissaire de longue date Gilles Courteau a démissionné ce printemps, alors que le circuit était éclaboussé par des scandales d'initiations dégradantes qui remontent à plusieurs années.

Mercredi, la LHJMQ a fait chou blanc en première ronde pour une première fois depuis 2008.

Une journée spéciale

La piètre performance de la LHJMQ n'a pas gâché la journée de ceux qui ont trouvé preneur.

Ethan Gauthier est finalement devenu le premier joueur de la LHJMQ à entendre son nom résonner au Bridgestone, jeudi matin. Gauthier a été sélectionné en deuxième ronde, 37e au total, par le Lightning de Tampa Bay.

S'il espérait être sélectionné au premier tour, Gauthier était heureux d'aboutir chez le Lightning.

C'est sûr que j'ai vécu une petite déception hier (mercredi). Je pensais avoir des chances d'être choisi en première ronde. Mais c'est vite oublié. Je ne pouvais pas demander mieux que de me retrouver avec Tampa Bay , a dit Gauthier.

Je regardais le tableau des choix en début de deuxième ronde aujourd'hui et j'espérais que Tampa me choisisse. Ils ont bâti une équipe gagnante avec une culture et une identité. Ça cadre bien avec moi, qui joue avec détermination , a-t-il renchéri.

Le 37e choix appartenait d'abord au Canadien de Montréal. Il était passé dans les mains de l'Avalanche du Colorado mardi, dans l'échange qui a envoyé Alex Newhook au Tricolore. Puis, le Lightning a obtenu ce choix de l'Avalanche tôt mercredi, en retour de l'attaquant Ross Colton.

Je n'avais pas rencontré le Lightning lors du camp d'évaluation. J'avais croisé Mathieu Darche (directeur des opérations hockey du Lightning) quelques fois et il m'avait dit que ce n'était pas que l'équipe ne m'aimait pas, mais plutôt qu'elle n'avait pas de choix de premier tour , a raconté Gauthier. Je l'ai vu aussi hier après la première ronde. Nous avons juste jasé.

Quand j'ai entendu mon nom aujourd'hui, j'étais tellement fier. Ce n'est pas une équipe avec qui j'avais eu beaucoup de discussions. Mathieu me disait qu'il pensait que j'allais sortir en première ronde. Ç'a juste bien tombé comme ça , a poursuivi Gauthier.

Ethan Gauthier Photo : Getty Images / Terry Wyatt

Un deuxième joueur de la LHJMQ a trouvé preneur en deuxième ronde. Les Flames de Calgary ont sélectionné le défenseur Étienne Morin, des Wildcats de Moncton, au 48e rang.

J'ai entendu mon nom et je trouvais ça incroyable , a dit Morin. C'est une récompense pour toutes les années où vous avez travaillé fort.

Gauthier est le fils de l'ancien défenseur Denis Gauthier, qui avait été repêché au 20e rang par les Flames de Calgary en 1995 et qui a disputé 554 matchs dans la LNH.

Même s'il n'est pas le plus costaud, Ethan Gauthier n'a pas peur de se rendre autour du filet pour marquer des buts. L'hiver dernier, Gauthier a récolté 30 buts et 39 aides en 66 matchs avec le Phoenix de Sherbrooke, où il côtoyait aussi son frère aîné Kaylen. Il est passé du Phoenix aux Voltigeurs de Drummondville en marge du repêchage de la LHJMQ plus tôt en juin.

La première personne que j'ai serrée, c'est mon frère , a raconté Gauthier. Je n'ai même pas eu le temps de le remercier et lui dire ce que je voulais dire. J'étais dans les émotions. Il a été mon plus gros modèle pour moi.

« Ensuite, même chose pour mon père. Je l'ai senti émotif. Ma même aussi. Ces gens-là m'ont appuyé depuis que je suis jeune. C'est un beau moment. » — Une citation de Ethan Gauthier

Pour sa part, Morin a dominé les défenseurs de la LHJMQ avec 21 buts l'hiver dernier. Il a aussi fourni 51 aides en 67 rencontres avec les Wildcats.

Il est surtout reconnu pour ses qualités offensives et sa vision du jeu.

Au troisième tour, les Golden Knights de Vegas ont choisi l'attaquant Mathieu Cataford, des Mooseheads de Halifax, au 77e rang. Le défenseur des Mooseheads Dylan MacKinnon a ensuite été sélectionné par les Predators de Nashville au 83e rang.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Trois joueurs du circuit Cecchini ont été sélectionnés au quatrième tour. Le Kraken de Seattle a repêché l'attaquant Andrei Loshko, des Saguenéens de Chicoutimi, au 116e rang. Les Devils du New Jersey ont opté pour l'attaquant Cam Squires, des Eagles du Cap-Breton, au 122e rang. Puis le Canadien a sélectionné le gardien Quentin Miller, des Remparts de Québec, au 128e rang.

Au cinquième tour, l'attaquant Marcel Marcel, des Olympiques de Gatineau, a été choisi au 131e rang par les Blackhawks de Chicago. L'attaquant Justin Gill, du Phoenix, a ensuite été repêché par les Islanders de New York au 145e rang.

Lors du sixième tour, le défenseur Luke Coughlin, de l'Océanic de Rimouski, a été sélectionné par les Panthers de la Floride au 191e rang.

Finalement, le défenseur Matteo Mann, des Saguenéens, a été repêché au spetième tour, 199e au total, par les Flyers de Philadelphie, et l'attaquant Tyler Peddle, des Voltigeurs de Drummondville, a été choisi avec le tout dernier choix de la séance, le 224e, par les Blue Jackets de Columbus.