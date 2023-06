Ethan Gauthier à Tampa Bay, Étienne Morin à Calgary

Le robuste ailier droit du Phoenix de Sherbrooke a été, jeudi, le choix du Lightning au début du deuxième tour, le 37e au total, ce choix obtenu de l'Avalanche du Colorado, qui l'avait obtenu plus tôt du Canadien de Montréal.

Gauthier a amassé 48 buts et 60 aides en 131 matchs dans la LHJMQ.

Au 48e rang, les Flames de Calgary ont opté pour le défenseur Étienne Morin, des Wilcats de Moncton. Le jeune homme de 1,83 m et 82 kg (6 pi et 180 lb) vient de connaître une saison de 21 buts et 51 passes en 67 rencontres.

Au 77e rang, les Golden Knights ont jeté leur dévolu sur le centre Mathieu Cataford. Originaire de Saint-Constant, il a complété sa deuxième saison avec les Mooseheads d'Halifax.

Avec le 35e choix, les Blackhawks de Chicago ont fait du Slovaque Adam Gayan le premier gardien appelé cette année. Celui-ci a émigré aux États-Unis en 2021, où il a défendu les couleurs du Steel de Chippewa, dans la NHAL. En 37 matchs, il y a maintenu une moyenne de 2,64 buts accordés par match et une fiche de 19-14-4.

Le Canadien de Montréal a jeté son dévolu sur le gardien américain Jacob Fowler avec le 69e choix au total avant de réunir les membres de la famille Xhekaj en choisissant, au 101e rang (4e tour) le frère cadet d'Arber, Florian, un ailier gauche des Bulldogs de Hamilton, dans la Ligue de l'Ontario.

Les Oilers d'Edmonton ont enfin pu s'exprimer, au 56e rang, pour sélectionner Beau Akey, un défenseur des Colts de Barrie, dans la Ligue de l'Ontario.

C'est finalement au 4e tour, 118e rang au total, que les Sénateurs d'Ottawa ont choisi le défenseur Hoyt Stanley des Grizzlies de Victoria dans la Ligue junior de la Colombie-Britannique (BCHL). Au cours de la dernière saison, il y est allé de 4 buts et 34 aides en 53 matchs.

Le repêchage 2023 de la LNH se poursuit jeudi, au Bridgestone Arena de Nashville, avec le déroulement des tours 2 à 7.

Autres choix du Canadien: 4e Tour (110e au total de PIT): Bodgan Konyushkov, défenseur, Torpedo de Nizhny Novgorod KHL

