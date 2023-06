Caroline Wozniacki de retour au jeu à Montréal

L’ancienne numéro 1 mondiale avait pris sa retraite du tennis professionnel en 2020 pour fonder sa famille.

Son grand retour sera à l’Omnium Banque Nationale, avant de se tourner vers les Internationaux des États-Unis. Son objectif à long terme est Paris, pour les Jeux olympiques de 2024.

Il y a une atmosphère spéciale à New York dont je ne peux pas me passer, a-t-elle dit dans une entrevue au magazine Vogue. J’y ai bien joué pendant des années. Ensuite, j’aurai quelques mois pour me préparer pour l’Australie, et nous verrons pour la suite.

La Danoise a passé 71 semaines au sommet du classement mondial et compte 30 titres en simple, dont celui des Internationaux d’Australie en 2018.

Elle a eu deux enfants, Olivia et James, avec l’ancien joueur de la NBA David Lee.

Pendant les trois dernières années j’ai pu rattraper le temps perdu avec ma famille, je suis devenue une mère et j’ai maintenant deux beaux enfants , a-t-elle écrit sur Twitter.

Mais il y a encore des objectifs que je veux atteindre. Je veux montrer à mes enfants que vous pouvez concrétiser vos rêves, peu importe votre âge ou votre rôle.

Wozniacki, qui aura 33 ans le mois prochain, a reconnu être inspirée par Serena Williams. L’Américaine est revenue au jeu après la naissance de sa fille Olympia.