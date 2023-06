Le nombre de joueurs de la LHJMQ repêchés au premier tour oscillait de deux à cinq par année depuis 2015.

La dernière fois qu'un seul espoir a été sélectionné, c'était en 2014. Les Jets de Winnipeg avaient alors choisi Nikolaj Ehlers. Cependant, la LHJMQ n'avait pas fait chou blanc lors du premier tour de l'encan amateur de la LNH depuis 2008.

L'attaquant du Phoenix de Sherbrooke Ethan Gauthier et le défenseur des Wildcats de Moncton Étienne Fortin étaient les deux joueurs qui avaient les meilleures chances d'être choisis au premier tour selon plusieurs observateurs. Les équipes de la LNH ont toutefois décidé d'aller piger ailleurs.

Le fils de l'ancien attaquant du Canadien de Montréal Yanic Perreault, Gabriel Perreault, a été sélectionné au 23e rang par les Rangers de New York. Il a toutefois la nationalité américaine et évolue avec le programme de développement de hockey des États-Unis.

La Ligue de l'Ontario, qui produit habituellement plusieurs joueurs de premier plan chaque année, n'a pas non plus connu une soirée particulièrement faste. Seulement cinq joueurs du circuit ontarien ont été repêchés et aucun parmi les 17 premiers joueurs choisis.

Du côté de la Ligue de l'Ouest, six joueurs ont pu monter sur la scène du Bridgestone Arena et vivre leur rêve en enfilant un chandail de la LNH.

Cet affront contre la LHJMQ survient alors que Hockey Québec est en réflexion pour ramener le plaisir dans le sport et améliorer sa structure à travers la province.

La LHJMQ est aussi en période de transition. Le commissaire de longue date Gilles Courteau a démissionné ce printemps, alors que le circuit était éclaboussé par des scandales d'initiations dégradantes qui remontent à plusieurs années. Mario Cecchini est le nouveau commissaire de la ligue.