David Reinbacher repêché par le Canadien de Montréal

Le Tricolore possédait le cinquième choix au total de l’encan amateur et l’équipe devra maintenant attendre jusqu’au troisième tour pour faire son choix suivant, à moins d’une transaction d’ici là.

Reinbacher est un Autrichien qui jouait en Suisse avec le EHC Kloten la saison dernière. Il a récolté 3 buts et 19 aides en 46 parties, dominant le championnat suisse pour les points par un joueur âgé de moins de 20 ans.

Il est un défenseur droitier efficace dans toutes les phases du jeu et possédant déjà une certaine maturité dans son jeu défensif et un bon coup de patin pour son gabarit de six pieds deux pouces.

Reinbacher est le septième Autrichien à être sélectionné au premier tour lors du repêchage de la LNH, et le troisième depuis 2020 après Marco Kasper (8e en 2022) et Marco Rossi (9e en 2020).

En 2022, alors que le repêchage se déroulait à Montréal, le CH bénéficiait du premier choix au total et l’avait utilisé pour repêcher le Slovaque Juraj Slafkovsky. Le jeune homme a disputé 39 matchs (4 buts, 6 aides) avec le Canadien avant de se blesser au genou gauche.

C'est la quatrième fois depuis 2012 que le Canadien possède l'un des cinq premiers choix au repêchage. Il a également choisi Alex Galchenyuk (2012) et Jesperi Kotkaniemi (2018) au troisième rang. La dernière fois que le Canadien a parlé au cinquième rang, c'était en 2005, quand il a sélectionné le gardien Carey Price.

Price devait d'ailleurs annoncer la sélection du Canadien, mercredi soir. Il a toutefois eu un trou de mémoire au moment de le faire. Le directeur général Kent Hughes est finalement venu à la rescousse de Price.

Kent Hughes a cédé mardi ses 31e et 37e choix au repêchage, ainsi que Gianni Fairbrother, à l’Avalanche du Colorado en échange des droits d’Alex Newhook, un attaquant de 22 ans qui a récolté 30 points, dont 14 buts, en 82 matchs. Il a aussi gagné la Coupe Stanley en 2022. Le directeur général du CH est l’ancien agent de Newhook.

Le Canadien dispose aussi des 69e, 101e, 110e, 128, 133e, 144e, 165e et 197e choix au repêchage de cette année.