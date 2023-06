Invaincues à leurs deux premières rencontres, les Alouettes s'apprêtent à s’attaquer coup sur coup aux trois meilleures équipes de la Ligue canadienne de football (LCF) : les Blue Bombers de Winnipeg, les Lions de la Colombie-Britannique et les Argonauts de Toronto.

Ça commencera samedi, à Montréal, lorsque Winnipeg viendra célébrer la fête du Canada au Stade Percival-Molson.

Les Blue Bombers sont largement favoris, même s'ils ont été dévorés par les Lions 30-6 la semaine dernière sur leur terrain.

Généralement, pour les avoir vus évoluer depuis quelques années, ça ne leur arrive pas plusieurs semaines d’affilée , a dit l’entraîneur-chef des Alouettes, Jason Maas.

Les Bombers constituent une puissance de la LCF depuis plusieurs saisons. Ils ont gagné au moins 10 matchs chaque année depuis 2017, dont dans la saison écourtée de 2021 (11-3).

Ils ont surtout atteint le match de la Coupe Grey lors des trois dernières présentations et l’ont gagné deux fois.

Winnipeg a progressé depuis l’arrivée de Mike O’Shea au poste d’entraîneur-chef et de Zach Collaros à la position de quart.

Collaros a lancé 37 passes de touché la saison dernière et mène la ligue avec 7 en 3 matchs cette saison.

C’est lui qui était le quart partant quand les Blue Bombers ont gagné la Coupe Grey en 2019, leur première conquête en 29 ans.

Collaros n'a jamais perdu deux matchs d'affilée depuis son arrivée à Winnipeg.

Ce sera donc tout un défi pour la défense montréalaise qui devrait être privée de deux gros morceaux, le secondeur au centre Avery Williams, blessé au coude à Hamilton et et le demi défensif, Ciante Evans. Evans a semblé être touché à l'isquio-jambier lors de la séance d'entraînement de mercredi.

Une attaque en croissance

Les Montréalais arrivent sur une excellente lancée. Face à la modeste opposition d’Ottawa et de Hamilton, les hommes de Maas ont montré une belle progression dans les trois phases du jeu.

La défense n’a toujours pas accordé de touché, les unités spéciales en ont marqué un et l’attaque en a ajouté trois.

Après deux matchs, le nouveau quart des Alouettes, Cody Fajardo, mène la ligue avec un taux de passes complétées de 73,3 % et présente le meilleur coefficient d’efficacité, à 129,2 (une statistique que personne ne comprend vraiment, mais qui tient compte du nombre de passes tentées et complétées, des verges accumulées, des touchés et des interceptions).

Fajardo n’a commis qu’un revirement, et c’était une malchance plutôt rare. Il tentait une faufilade du quart et l'un des bloqueurs a donné un coup de pied sur le ballon en se faisant renverser.

Le Californien en surprend plusieurs, mais pas son entraîneur-chef.

Cody est un vétéran. Il a gagné une quantité de matchs comme partant dans cette ligue.

Il est le Cody dont je me souviens et ne va que s’améliorer. Je ne suis pas surpris de le voir connaître du succès. Il se prépare bien. Il travaille fort. C’est une personne formidable. Des personnes comme lui, qui font toutes les petites choses correctement, tu ne peux que souhaiter qu’ils aient du succès.

Et quand on lui souligne que Fajardo semble nettement plus efficace que l’an dernier, Maas se lance dans un plaidoyer de près de deux minutes pour défendre et vanter son quart.

C’est un environnement complètement différent. D’abord, il n’est pas blessé. Aussi, il n’a pas à composer avec un flux de joueurs qui entrent et sortent de la formation. L’an dernier, il a eu à se débrouiller avec une série de pièces mobiles. De plus, quand tu es blessé à un genou et que tu es un quart mobile, c’est vraiment difficile.

Bref, il n’y a aucun doute que Jason Maas est dans le coin de Fajardo et qu’il est prêt à aller au combat avec lui.

La bataille des unités spéciales

Si les bottés de dégagement sont rarement les moments les plus excitants d’un match de football, ce pourrait être différent samedi.

Trois retourneurs ont réussi des touchés cette saison dans la LCF et deux des trois seront sur le terrain : Janarion Grant, des Blue Bombers, et Chandler Worthy, des Alouettes.

Grant est peut-être le joueur le plus spectaculaire de la ligue à sa position. Il l’a de nouveau démontré, il y a deux semaines, avec un retour de 92 verges pour un touché contre Regina, déjouant au moins huit joueurs des Roughriders sur son parcours.

La commande est de taille pour les unités spéciales des Alouettes, dirigées par Byron Archambault.

C’est un gros job pour nous. Il faut s’assurer d’arriver en contrôle. On dit aux joueurs de ne pas plonger. Il faut s’assurer de sécuriser le plaqué.

Grant a aussi déjà fait sentir sa présence lors des bottés d’envoi. Il a réussi 3 retours de plus de 40 verges.

Chandler Worthy réussit un retour de botté de 77 verges pour le touché contre les Tiger-Cats de Hamilton. Photo : The Canadian Press / Peter Power

Les Alouettes sont aussi bien nanties à la position de retourneur.

Worthy a réussi un retour de 77 verges pour un touché sur un botté de dégagement la semaine dernière. En 2022, il avait égalé le record de la ligue avec deux touchés sur des retours de botté d’envoi.

Grâce aux retours de Worthy et aux bottés de dégagement de Joseph Zema, les Alouettes ont aisément gagné la bataille du positionnement sur le terrain jusqu'ici cette saison. Cela pourrait constituer l'une des clés du succès pour l'escadron montréalais au cours des prochains matchs.

Et, dans trois semaines, on devrait avoir une meilleure idée du niveau de l'équipe. Seront-ils des aspirants ou non?