Pas de sommet, pas de regrets pour Marie-Pier Desharnais

Elle le dit, et on le ressent tout au long de l’entretien, Marie-Pier Desharnais est en paix avec sa récente expédition, même si elle et son équipe n’ont pas réussi à atteindre le sommet du mont Denali en Alaska, plus haut sommet en Amérique du Nord.

Épuisée physiquement, mais en paix avec la conclusion.

Marie-Pier tentait de devenir la première femme à atteindre le plus haut sommet et le plus haut volcan de chacun des sept continents. Ne lui manque que le mont Denali pour l’accomplir. Elle s’y attaquait pour la deuxième fois.

Les conditions météo ont eu raison de son objectif, mais ce n’est pas faute d’avoir essayé. Trois poussées vers le sommet ont été tentées, en vain. Chaque fois, les trois partenaires ont dû rebrousser chemin.

Lors de la deuxième tentative, ils ont même atteint 5700 m d’altitude, 400 m sous le sommet. Rien à faire.

La météo était spécialement exécrable, raconte Marie-Pier Desharnais, en entretien avec Radio-Canada Sports. On avait peu ou pas de chances d’y arriver. Ce sont des conditions que très peu de personnes ont vues sur le Denali.

On s’est fait ramasser! , résume-t-elle, en éclatant de rire.

Cette expédition a été une leçon d’humilité pour l’alpiniste québécoise. Lors de notre discussion, il y a trois semaines, je ne dirais pas que j’étais pleine d’arrogance, mais j’étais très confiante , rappelle Marie-Pier, avec un grand sourire.

J’avais la nette impression qu’en une semaine, tout serait réglé. La montagne m’a démontré, encore une fois, qu’il n’y a rien de si facilement gagné.

Ces dernières années ça allait tellement bien que j’arrivais avec cette impression d’invincibilité, mais ça m’a cassé , admet-elle humblement.

Marie-Pier dirigeait cette petite équipe de trois alpinistes. Leur plan original était d’atteindre le camp 4 rapidement, entre trois à cinq jours, et ensuite tenter d’atteindre le sommet sans s’arrêter au dernier camp.

Une dernière poussée, exigeante physiquement, qui nécessite une fenêtre de 20 heures de beau temps . Quand ils croyaient l’avoir, la fenêtre météo se refermait rapidement. La météo changeait du tout au tout en quelques minutes.

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

Elle et son équipe disposaient de trois sources différentes pour les prévisions, mais à chaque fois, les prédictions et la réalité étaient à l’opposé.

Toutes les prédictions nous donnaient des fenêtres de 12 à 15 heures, mais sur le terrain elles duraient 4 à 6 heures. On était pris pour descendre dans des conditions complètement folles et dangereuses.

Dangereuses à un point tel que Marie-Pier a frôlé la catastrophe à quelques reprises, particulièrement lors de la dernière tentative.

Mon crampon s’est détaché complètement. J’étais en bottes super glissantes dans une pente en glace bleue, raconte Marie-Pier. J’ai glissé, mais les gars m’ont retenu. C’est le genre de pente sur laquelle tu ne peux pas t’arrêter. Les pics ne servent à rien. Ça m’a shaké pas à peu près!

Elle poursuit, toujours souriante. Une autre fois, on était sur une crête. La visibilité était nulle, on ne voyait pas deux mètres devant nous. On ne pouvait distinguer l’horizon du sol. Tu penses que tu mets ton pied sur la pente, mais finalement c’est un trou. Je suis tombée, mais les gars m’ont retenu avec les cordes. Ce sont les deux fois les plus terrifiantes de l’expédition.

C’était d’ailleurs la première fois que Marie-Pier tentait trois poussées vers un sommet, elle qui a atteint les sommets de l’Everest et du K2. Et lors du troisième essai, elle et ses deux partenaires savaient très bien que les chances de réussite étaient minces, surtout que Marie-Pier était malade depuis quelques heures.

On s’est dit jamais deux sans trois. C’était juste pour ne pas avoir de regrets. On ne croyait plus aux prévisions météo. On savait que ça ne marcherait pas, mais il fallait aller au bout de ça.

À ce moment, la décision finale a été facile à prendre.

On avait de la neige jusqu’à la taille. C’était difficile. Quand le blizzard s’est levé, avec la quantité de neige, avec l’état de fatigue, avec le fait que j’étais malade, on n’a même pas eu besoin de s’en parler. On s’est regardé et on s’est dit : c’est fini.

Toute l’équipe était en paix avec cette décision parce qu’on sentait qu’on avait donné tout ce qu’on avait. De poursuivre aurait été insensé.

La fatigue et les doutes

Marie-Pier et ses deux partenaires ont tout de même songé, avant la troisième tentative, de prolonger leur séjour dans la montagne, jusqu’à la fin du mois de juin. Au départ, ils avaient des provisions pour deux semaines. Des équipes étaient prêtes à leur donner de la nourriture pour qu’ils puissent prolonger leur séjour.

Notre jugement était brouillé. On n’avait pas récupéré suffisamment.

C’est d’ailleurs l’un des points importants, le peu de récupération entre les tentatives.

D’une tentative à l’autre, on n’avait pas le temps de récupérer complètement. On n’était plus aussi alerte. Si j’étais tombée dans la crevasse, oui j’avais les outils et les compétences pour m’en sortir, mais est-ce que j’avais la force physique? Est-ce que les gars auraient eu la force physique aussi pour me retenir?

Je me suis posé la question : si j’atteins le sommet, est-ce que j’aurai assez d’énergie pour descendre?

Sur le Denali on s’est poussé à l’extrême. On a manqué de bouffe. On ne se nourrissait pas vraiment bien à la fin. On ne dormait pas bien, on était anxieux.

Un combo qui a mené à une série de remises en question.

Est-ce moi le problème? Je ne suis pas assez bonne? Est-ce que je ne suis pas assez rapide?

Toutes des questions qui ont été balayées à leur retour à Talkeetna, village le plus près du mont Denali.

Quand on est allé remettre nos informations aux rangers, ils nous ont dit que le taux de réussite à la fin de la saison serait probablement de seulement 15 %, que personne n’avait atteint le sommet pendant qu’on était dans la montagne.

Des informations qui ont apaisé le sentiment de l’équipe.

Heureuse d'être de retour

Marie-Pier est au Québec depuis lundi. Et à la question : va-t-elle tenter sa chance sur le Denali une troisième fois (après 2018 et 2023)?

Hell no!, lance-t-elle, avant de rire de bon coeur. J’en ai marre de cette montagne. À la base, ça ne me tentait pas d’y retourner, je savais ce qui m’attendait. C’est beaucoup d’effort. Mais j’ai de la difficulté avec le unfinished business… peut-être que si tu me poses la question dans quelques mois, j’aurai une autre chanson.

Marie-Pier répond à toutes les questions spontanément, avec légèreté, enthousiasme même, sans aucune amertume apparente. Rien de laisse croire qu’elle n’a pas atteint son objectif.

Elle est allée au bout d’elle-même. Elle a repoussé ses limites et réalisé que même si le réservoir semble vide, il en reste encore un peu.

Pour le moment, tout ce dont Marie-Pier rêve c’est le bord de la piscine familiale au Québec, avec son ordinateur .