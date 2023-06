Les Flames échangent Tyler Toffoli au New Jersey

Associated Press

Les Devils du New Jersey obtiennent les services de l'attaquant Tyler Toffoli en échangeant Yegor Sharangovich et d'un choix de troisième tour aux Flames de Calgary.

Le directeur général des Devils en a fait l'annonce jeudi soir, à la veille du repêchage de la LNH, présenté à Nashville, au Tennessee.

Les Devils cèdent le choix acquis lors de leur échange envoyant le défenseur Damon Severson aux Blue Jackets de Columbus.

Toffoli jouera la dernière année de son contrat la saison prochaine. Il avait signé un contrat de quatre ans et 4,5 M $ US en moyenne avec le Canadien de Montréal. Sharangovich, 25 ans, est joueur autonome avec restriction.

Toffoli a inscrit 73 points dont 34 buts lors de la plus récente campagne. Il s'agit de deux sommets personnels pour lui depuis le début de sa carrière.

Âgé de 31 ans, le vétéran a récolté 227 buts et 239 aides en 733 matchs de saison régulière, avec les Kings de Los Angeles, le Canadien et les Flames.

Il était de l'équipe championne des Kings en 2014, lorsque Los Angeles a soulevé la coupe Stanley. Il a aussi participé à la finale avec le Canadien en 2021.

Sharangovich a été sélectionné au cinquième tour par les Devils en 2018. En trois saisons, le Russe a disputé 205 rencontres, amassant 53 buts et 53 aides.

Kevin Hayes passe aux Blues

Les Blues de Saint Louis ont acquis le joueur de centre des Flyers de Philadelphie Kevin Hayes contre un choix de sixième tour lors du repêchage de 2024.

Les deux équipes ont annoncé l'échange mardi, une journée avant le début du repêchage de la LNH. Les Flyers retiennent la moitié du salaire de 7,14 millions $ US par année de Hayes pour les trois prochaines saisons.

Hayes ajoutera de la profondeur au centre aux Blues, qui tentent de retourner en séries éliminatoires. Le vétéran de 31 ans a disputé près de 700 matchs dans la LNH.

Kevin Hayes face au Canadien Photo : AP / Matt Slocum

Hayes a signé un contrat de sept ans d'une valeur de 50 millions $ avec les Flyers en 2019, devenant un favori de la foule lors de ses quatre saisons avec l'équipe. Il a inscrit 23 buts à sa première campagne à Philadelphie et il a été sélectionné au match des étoiles lors de la dernière saison.

Hayes a cependant eu des démêlés avec l'entraîneur-chef John Tortorella. Il a été laissé de côté pour un match et il a été cloué au banc à plusieurs reprises parce que Tortorella n'aimait pas le niveau de jeu du vétéran de 10 saisons.

Le rôle de Hayes pouvait également changer alors que le nouveau directeur général des Flyers, Daniel Brière, est en mode reconstruction. Ce dernier a récemment échangé le défenseur Ivan Provorov.

Hayes a amassé 155 buts et 386 points en carrière avec les Rangers de New York, les Jets de Winnipeg et les Flyers.