Dans six mois, quand on dressera la liste des événements farfelus de l’année 2023, il faudra absolument souligner qu’Erik Karlsson a reçu le trophée Norris à titre de « défenseur qui, tout au long de la saison, a démontré les meilleures et plus complètes habiletés à sa position ».

Ce sont les membres de l’Association des chroniqueurs de hockey professionnel (dont je ne fais pas partie) qui votent chaque année pour déterminer l’identité du récipiendaire du trophée Norris. Or, ces nominations sont souvent controversées parce qu’un grand nombre d’électeurs semblent oublier ou ignorer que la responsabilité première d’un défenseur consiste à empêcher l’équipe adverse de marquer des buts.

Erik Karlsson a remporté lundi soir le troisième trophée Norris de sa carrière. Cette saison, le Suédois est devenu le sixième défenseur de l’histoire à amasser plus de 100 points (25-76-101), ce qui n’est pas banal. En conséquence, 123 des 191 électeurs lui ont accordé un vote de première place.

Le hic, c’est que Karlsson a aussi terminé la saison avec un différentiel de -26. Cette statistique fait de lui le récipiendaire du trophée Norris ayant connu la pire saison défensive depuis que cet honneur est décerné. Au cours des 63 dernières années, seulement sept défenseurs ont remporté le Norris en présentant un bilan défensif négatif. Et jusqu’à cette semaine, le pire d’entre eux avait été Randy Carlisle qui, en 1981, avait mis la main sur le titre de défenseur par excellence en raison d’une récolte de 83 points (16-67) mais en dépit d’un différentiel de -16.

***

Disons les choses comme elles sont : Erik Karlsson est un arrière offensif qui n’est pas doué pour empêcher l’adversaire de s’inscrire au pointage. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter à une statistique individuelle que la LNH compile depuis la saison 2009-2010 et qui s’intitule tout simplement buts pour et buts contre .

Cette statistique révèle notamment qu’Erik Karlsson a atteint un sommet cette saison en se trouvant sur la patinoire pour 126 buts de l’adversaire quand son équipe jouait à forces égales.

Le record précédent (99) était détenu par Thomas Chabot depuis la saison 2018-2019.

Qui plus est, Erik Karlsson a signé trois des cinq pires saisons défensives depuis que la statistique buts pour et buts contre existe. Et depuis 2009-2010 Karlsson s’est trouvé sur la patinoire pour – tenez-vous bien – 983 buts de l’adversaire quand son équipe jouait à forces égales. C’est un sommet dans la LNH. Le deuxième pire joueur à ce chapitre, le défenseur Brent Burns, a assisté en direct à 906 buts de l’équipe adverse.

Comment peut-on expliquer qu’en dépit de ces chiffres épouvantables, Erik Karlsson soit parvenu à récolter TROIS trophées Norris au cours de cette période? Mystère et boule de gomme. Mais au final, cette situation fait en sorte que la LNH est probablement la seule ligue au monde à décerner un trophée soulignant l’excellence défensive à son pire joueur défensif.

Si on additionne les statistiques des trois saisons au terme desquelles Karlsson a remporté le Norris, ses chiffres se lisent comme suit : 65 buts, 180 passes, 245 points et -3.

À des fins de comparaisons, voici les statistiques totales qu’affichaient Niklas Lidstrom, Paul Coffey et Raymond Bourque lorsqu’ils ont mis la main sur leurs trois derniers trophées Norris :

Lidstrom : 39-155-194 et +78

Coffey : 99-218-317 et +136

Bourque : 57-202-259 et +90

Paul Coffey a dû se pincer lundi quand il a vu Erik Karlsson se présenter sur la scène pour accepter un autre trophée Norris. Au début des années 1980, alors qu’il entamait sa carrière, le défenseur étoile des Oilers avait été ignoré par les électeurs trois saisons de suite malgré des rendements hallucinants de 29-60-89 et +35; 29-67-96 et +52; et 40-86-126 et +52!

Le plus amusant dans cette histoire, c’est que les Sharks de San Jose tentent d’échanger Erik Karlsson depuis septembre dernier et qu’ils sont incapables d’y parvenir. S’il était véritablement le meilleur défenseur au monde, cet échange serait pourtant facile à conclure.

Le défenseur des Sharks Erik Karlsson Photo : Getty Images / Christian Petersen

Le DG des Sharks, Mike Grier, a mené en coulisses une extraordinaire campagne médiatique tout au long de la saison pour faire circuler le nom de Karlsson et pour faire comprendre à tout le monde qu’il était prêt à se montrer accommodant avec des acquéreurs potentiels. Il n’est toutefois jamais parvenu à trouver preneur.

Cette campagne a repris de plus belle à l’approche du repêchage. Au point où il est quasiment impossible de lire un site spécialisé sans y trouver un article soupesant les tenants et aboutissants d’un éventuel échange impliquant Erik Karlsson.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Mais tout ce battage ne répond pas à la question qui tue. Qui voudra d’un défenseur de 33 ans qui n’a aucune conscience défensive, qui est souvent blessé et qui commandera un salaire de 11,5 millions pour les quatre prochaines saisons?

Même si les Sharks décidaient de retenir 50 % de son salaire, un tel coup s’avérerait difficile à conclure dans une période où la plupart des directeurs généraux manquent d’espace sous le plafond salarial. En plus, Karlsson souhaite être échangé à une formation qui aspire à la Coupe Stanley. Il est toutefois extrêmement difficile de croire qu’un directeur général d’une équipe de pointe puisse avoir envie de donner quoi que ce soit pour l’obtenir.

Au final, tout cela fait d’Erik Karlsson un bien étrange récipiendaire du trophée Norris.