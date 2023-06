L’attente de Connor Bedard et des autres espoirs de la LNH

Si Connor Bedard a eu droit à un podium, le meilleur espoir européen Leo Carlsson et les six premiers joueurs nord-américains (après Bedard) ont été jetés en pâture aux médias dans des mêlées de presse improvisées.

Ainsi, on a pu apprendre que la plupart d’entre eux ne savent pas à quoi s’attendre demain, mais aussi, qu’Adam Fantilli a la meilleure coiffure parmi les espoirs invités, selon Will Smith.

Adam Fantilli lors d'un événement en marge du repêchage 2023 de la LNH à Nashville. Photo : AP / George Walker IV

Smith, classé 3e, était peut-être le plus jasant du groupe. Comme les autres, sa saison printemps-été a été axée sur le repêchage de mercredi avec, notamment, le camp d’évaluation à Buffalo et la présentation des espoirs durant la finale de la Coupe Stanley à Las Vegas. Il espère ensuite pouvoir s’attaquer à sa saison de golf, lui qui possède un handicap de 6, quand il a le temps de fouler les verts.

Ancien protégé de Kent Hughes, Smith ne croit pas que le fait de connaître le grand patron du tricolore puisse influencer ce qui se passera mercredi soir lors du premier tour.

C'est celui qui sera probablement repêché au second rang, l'universitaire Adam Fantilli qui a le mieux résumé la situation en disant que le sort des espoirs n'est plus entre leurs mains.

Tu ne peux pas jouer un autre match. Tu ne peux plus marquer un autre but. C'est évident que Connor a connu une saison phénoménale et tout ce qu'il a accompli est super. Donc, je veux juste m'asseoir et profiter du moment du mieux que je peux.

Au podium, Connor Bedard a déclaré ne pas savoir à quoi s’attendre, mais qu’il était très heureux de pouvoir vivre cette semaine en compagnie de parents et amis.

Je vis ça au jour le jour et je profite de mes journées ici.

Naturellement, il n’a pas parlé directement des Blackhawks qui le repêcheront très certainement demain, mais il a quand même émis quelques objectifs en vue de la prochaine saison.

D’abord, je veux faire l’équipe. C’est naturellement mon objectif premier , a résumé Bedard.

Je veux avoir un impact sur la glace, mais aussi dans le vestiaire en étant un bon coéquipier. Je veux tout donner chaque jour dans le gym et sur la glace. Ce sont des choses que je peux contrôler.

Naturellement, je veux jouer du bon hockey et gagner des matchs , a conclu l’un des meilleurs espoirs depuis Connor McDavid.