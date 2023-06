L’Ironman 70,3 de Mont-Tremblant reporté au 20 août

Le triathlon Ironman 70,3 de Tremblant se tiendra finalement le 20 août. Avec leurs partenaires de la Ville et de la station, les organisateurs de l'événement ont trouvé une solution après avoir dû annuler l'épreuve en raison de la mauvaise qualité de l'air.

La course devait initialement avoir lieu le dimanche 25 juin, mais la fumée provenant des nombreux feux de forêt qui font rage au Québec a forcé la direction à annoncer la mauvaise nouvelle aux participants quelques minutes seulement avant le départ.

La forte concentration de particules fines et le mauvais indice de qualité de l'air (IQA) dans la région rendaient les conditions dangereuses pour les athlètes. Les zones de l' IQA autour du parcours de la course et du site montraient une valeur de près de 250 avec certains endroits du parcours à près de 300, bien au-dessus du seuil acceptable , indiquent les organisateurs dans un communiqué publié mardi.

Deux épreuves seront au programme : le demi-Ironman et l'Ironman Mont-Tremblant 2023, déjà prévu pour cette date, qui fait partie du circuit VinFast Ironman North America Series.

Dès le moment où nous avons dû annuler l'événement, nous avons travaillé avec nos partenaires d'Événements Sportifs Mont-Tremblant pour identifier rapidement une solution et fournir à tous nos athlètes une variété d'options de course , explique Dave Christen, directeur régional du Groupe Ironman.

Nous sommes heureux de pouvoir offrir une nouvelle date à nos athlètes inscrits et de combiner deux grands événements , ajoute-t-il.

Les athlètes doivent nager sur une distance de 1,9 km dans le lac Tremblant, puis pédaler sur une distance de 90 km avant de se chausser pour la course à pied de 21 km le long du lac.

Le triathlon Ironman 70,3 Mont-Tremblant célèbre cet été ses 10 ans.