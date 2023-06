Les difficultés financières de Canada Soccer sont « difficiles à expliquer »

Lundi, le nouveau secrétaire général par intérim de la fédération nationale, Jason deVos, a déclaré, dans une entrevue à TSN, que les finances de l’organisation se sont tellement détériorées que les dirigeants n’excluent pas la faillite.

Même si ce n’est pas le premier scénario envisagé pour le moment, la déclaration de l’ancien capitaine de l’équipe nationale n’aide en rien l’image déjà ternie de la fédération.

C'est une fédération très populaire, a tenu à rappeler d’entrée de jeu Ray Lalonde en entrevue à D’abord l’info. L'équipe féminine a remporté les Jeux olympiques en 2021 à Tokyo. L'équipe masculine s'est qualifiée pour la Coupe du monde en novembre dernier au Qatar. Tu ne peux pas avoir une meilleure impulsion du soccer canadien et pendant ce temps-là, on a des difficultés financières et des chicanes à l'intérieur de l'organisation.

« Mais c'est quand même le rôle d'une fédération de sport de traiter ça [le sport] comme une business. C'est-à-dire d'avoir un élément qui t'amènes à penser que tu dois commercialiser pour générer les revenus suffisants de façon à être rentable, de façon à pouvoir supporter la croissance et l'ascension vers de plus hauts sommets. » — Une citation de Ray Lalonde, expert en marketing sportif

Depuis plusieurs mois déjà, les joueurs et joueuses des équipes nationales négocient pour établir un contrat de travail à la hauteur de leur talent et des retombées qu’ils génèrent.

Une partie des problèmes financiers de Canada Soccer semble liée à un contrat controversé que la fédération a signé avec Canadian Soccer Business (CSB) en 2018. CSB reçoit tous les revenus de commandites et de droits médiatiques des équipes nationales jusqu’en 2037 en échange d’une somme de 3 millions $ remise annuellement à la fédération nationale.

En mars dernier, lors d’une audience du comité du Patrimoine canadien, l’ex-secrétaire général de Canada Soccer, Earl Cochrane, avait admis que l'option de durée unilatérale et la capacité limitée pour nous de partager les revenus en hausse sont des inconvénients de l'entente.

Des pourparlers sont en cours pour moderniser l’accord.

L’important des revenus pour une fédération, c’est n’est pas vraiment différent que pour une équipe sportive, on parle de commandite, indique Ray Lalonde. C’est la même chose pour le Comité olympique canadien. Il y a aussi les appuis des gouvernements, le fédéral surtout. Et ensuite de ça, il y a les ventes de billets lors des événements qui ont lieu au Canada. L'équipe canadienne masculine et l'équipe féminine ont attiré de grandes foules, ont vendu beaucoup de billets. Ensuite de ça, il y a les produits dérivés.

« Le soccer est le sport le plus populaire en participation au Canada, et de loin, donc, il n'y a pas vraiment d'excuse pour expliquer les problèmes financiers dont la fédération souffre actuellement. » — Une citation de Ray Lalonde

Les joueuses avaient d’ailleurs déploré qu’il ait été impossible d’acheter un maillot de l’équipe féminine après qu’elles aient remporté l’or olympique.

Avec son entente avec CSB , Canada Soccer est peut-être passé à côté d’une occasion de remplir les coffres.

Pourquoi le leadership s'en va dans une direction qui ralentit les efforts de croissance? se questionne l’expert en marketing. Pour Ray Lalonde, la recette du succès est pourtant simple.

Gardez toujours ça en tête : il faut traiter ça comme une business privée, même si c'est du sport national, c'est une business, martèle l’expert. Il faut générer de l'argent, il faut rentabiliser l'organisation. [...] Ça prend des gens qui mettent en marché [les produits dérivés] et qui génèrent des dollars. Des délégués commerciaux qui vont vendre de la commandite pour, ultimement, fournir les besoins nécessaires à l'équipe nationale.

Celui qui a travaillé pour plusieurs équipes de sport professionnel est d’avis qu’il faut un changement de mentalité sur le plan du leadership et qu’une commission d’enquête pourrait faire bouger les choses.

En mai dernier, la ministre des Sports Pascale St-Onge a exigé de nouvelles conditions à Canada Soccer pour recevoir de l’argent du fédéral.

Entre autres, la fédération devra subir un audit financier et un examen de la gouvernance, ainsi qu'accepter les conseils d'un groupe consultatif externe.

Selon Jason deVos, la participation des Canadiens à la Coupe du monde en 2022 a fait passer le fonds de réserve de la fédération de 7,1 millions à 2,4 millions de dollars.