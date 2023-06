Le Canadien fait deux embauches à la tête de son équipe médicale

Jim Ramsay devient directeur de la médecine du sport et de la performance et thérapeute du sport en chef de l'équipe, un poste occupé jusqu'à tout récemment par Graham Rynbend. De son côté, Maxime Gauthier est le nouveau physiothérapeute en chef, en remplacement de Donald Balmforth.

Ramsay travaille depuis plus de 30 ans dans le monde du hockey, dont 28 dans l'organisation des Rangers de New York. Il a aussi œuvré avec les Jets de Winnipeg et avec l'équipe canadienne de hockey lors de compétitions internationales, dont les Jeux olympiques.

De son côté, Maxime Gauthier pratique la physiothérapie dans le secteur privé depuis 2000 et a travaillé auprès de plusieurs joueurs de la LNH , de golfeurs professionnels et de joueurs de soccer en Italie à titre de consultant.

Selon différents sites spécialisés, le Tricolore a battu un record du circuit à chacune des deux dernières saisons pour le nombre de matchs ratés par des blessés.

Quelques joueurs s'étaient dits surpris au lendemain de l'annonce des départs de Rynbend et de Balmforth.

Graham était souvent le premier arrivé le matin et il partait tard, avait notamment déclaré le capitaine Nick Suzuki. Il a donné beaucoup d'heures à l'équipe et faisait un travail important en coulisses. Donald et lui ont aussi dû faire beaucoup de travail supplémentaire pendant la pandémie de COVID-19 en raison des protocoles. Ils n'avaient pas des tâches faciles.