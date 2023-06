Un 6e trophée Frank-Selke pour Patrice Bergeron

L'attaquant d'Ancienne-Lorette avait déjà établi une marque en méritant le trophée pour une cinquième fois, l'année dernière, surpassant ainsi le record appartenant à Bob Gainey.

Bergeron a terminé la saison avec un ratio de +35. Il a remporté 61,1 % de ses mises en jeu, un sommet dans la LNH chez les centres avec plus de 1000 mises en jeu au cours de la saison.

Le capitaine des Bruins de Boston a récolté 27 buts et 31 passes (58 points) en 78 match, conduisant l'équipe à la meilleure saison de l'histoire de la LNH. Les Bostonnais ont maintenu une fiche de 65-12-5 en saison régulière avant de se faire éliminer au 1er tour par les Panthers de la Floride.

Le Montréalais Jim Montgomery a d'ailleurs reçu le titre d'entraîneur de l'année pour les Bruins.

Cette saison historique n'est pas le fruit du hasard, elle a été rendue possible grâce à notre direction et à notre noyau de meneurs comme Patrice Bergeron , a-t-il déclaré sur le podium.

Les autres finalistes à l'obtention du trophée Selke étaient Nisco Hischier des Devils du New Jersey et Mitch Marner des Maple Leafs de Toronto. Dave Hakstol du Kraken de Seattle et Lindy Ruff des Devils étaient dans la course pour le trophée Jack-Adams.

Un doublé Ted-Lindsay et Hart pour Connor McDavid

Sans surprise, Connor McDavid a été sacré joueur par excellence du circuit.

McDavid a réussi le doublé, mettant la main sur le trophée Hart, décerné au joueur le plus utile à son équipe, et le trophée Led-Lindsay, remis au meilleur joueur de la ligue selon les pairs.

Le capitaine des Oilers d'Edmonton a mené la ligue avec 64 buts, 89 aides et 153 points. Il s'agit du plus grand nombre de points depuis Mario Lemieux en 1995-96.

Connor McDavid Photo : Getty Images / Jason Kempin

McDavid a déjà remporté le Hart en 2017 et 2021 et le Lindsay en 2017, 2018 et 2021. Universellement reconnu comme le meilleur hockeyeur au monde, McDavid est toujours à la recherche de son premier titre de la Coupe Stanley après s'être incliné au deuxième tour des séries éliminatoires face aux futurs champions, les Golden Knights de Vegas.

David Pastrnak était aussi en nomination pour l'obtention des trophées Hart et Ted-Lindsay. Matthew Tkachuk était le troisième finaliste pour le Hart, et Erik Karlsson pour le Ted-Lindsay.

La persévérance de Kris Letang soulignée

Le défenseur québécois Kris Letang a reçu le trophée Bill-Masterton, remis à un joueur de la LNH qui incarne le mieux les qualités de persévérance, d'esprit sportif et de dévouement pour son sport.

En novembre dernier, Letang a subi un accident vasculaire cérébral pour la deuxième fois de sa carrière. Son père est également décédé pendant la saison.

Autres lauréats : Linus Ullmark (Trophée Vézina)

Matty Beniers (Trophée Calder)

Erik Karlsson (Trophée Norris)

Steven Stamkos (Trophée Mark-Messier)

Anze Kopitar (Trophée Lady-Byng)

Mikael Backlund (Trophée King-Clancy)

L'arrière de 36 ans a récolté 41 points en 64 matchs avec les Penguins de Pittsburgh lors de la dernière campagne.

Son coéquipier Pierre-Olivier Joseph a raconté son histoire lors du gala de remise des trophées, présenté à Nashville. Il en a profité pour échanger quelques mots en français avec celui qui l'a pris sous son aile, à son arrivée à Pittsburgh. Je te remercie du fond du coeur, mon chum.

Je ne vais pas mentir, j'ai toujours rêvé de me retrouver ici et de soulever un trophée, mais pas celui-ci. Mais je suis très fier. En tant que père, ça montre à mes enfants qu'il ne faut jamais abandonner , a déclaré Letang.

J'ai pas eu un parcours facile, disons. Il y avait toujours des embûches, sur le plan du hockey ou de la santé. Durant ma jeunesse j'ai développé une attitude et une force de caractère qui me servent aujourd'hui pour surmonter ces obstacles.

Alex Stalock et Clayton Keller étaient également en lice pour le trophée Bill-Masterton.