De jeunes marins urbains à la découverte du fleuve Saint-Laurent

Qui n'a pas rêvé, enfant, d'être un découvreur comme Christophe Colomb ou le pirate des Caraïbes? Être en ville et naviguer sur le fleuve Saint-Laurent, c'est le rêve réalisable que propose Yves Plante.

Sur le débarcadère de Pointe-aux-Trembles arrivent les uns après les autres de drôles de marins. Ce sont des apprentis qui s'initient aux différentes facettes de la navigation.

Il y a plusieurs années, Yves Plante a fondé l'organisme à but non lucratif (OBNL) Jeunes marins urbains. Cet amoureux de la voile et de la nature a voulu partager son savoir avec les jeunes et les moins jeunes. Aujourd’hui, il accueille sa première cohorte de bénévoles qui, peut-être à leur tour, deviendront des capitaines ou des seconds, ou alors de simples matelots.

Yves Plante à la barre de son voilier

Il explique comment est né son projet.

J’ai toujours aimé l’idée de construire. Un jour, je suis tombé sur des amis qui construisaient des kayaks en toile. Je me suis dit que c’était léger et facile à construire… Autant d’éléments qui m'ont poussé à imaginer la construction de voiliers, mais avec des jeunes qui n'avaient jamais fait ça. Alors, on a fait un test avec des enfants le jour et des adultes le soir. On a poussé le jeu plus loin, on a créé un OBNL et on a construit des voiliers.

La Ville de Montréal et Hydro-Québec nous ont offert des troncs de frênes. On a eu l’aide d’une scierie, d’ingénieurs navals, d’une usine d'aluminium, d’un fabricant de toiles, même. Et avec les jeunes de l’arrondissement et les adultes bénévoles, on est passé du rêve à la réalité , ajoute le créateur de Jeunes marins urbains.

Pour encadrer les camps de jeunes, Yves fait appel à des bénévoles qui vont être formés aux métiers de la navigation. Une sorte de troc leur est proposé.

C’est simple, si on forme la personne pendant deux heures ou deux jours, en échange, elle nous remet l'équivalent en temps auprès des jeunes.

Le chef de bord David

C’est ce qu’a fait David, il y a deux ans, avant d’être embauché comme chef de bord. Aujourd’hui, il consacre ses étés à encadrer les camps de jeunes.

Moi, j’ai commencé à Jeunes marins urbains lors d’une grande expédition qui partait de la maison Beaudry, à Pointe-aux-Trembles, jusqu’à Québec. On a navigué pendant une semaine. Moi, je n’avais pas une grande expertise de navigation. Mais ensuite, j’ai appris tous les rudiments pour devenir chef de bord. Comme travail d’été, ce sont des conditions exceptionnelles. Tu es à l'extérieur tout le temps, tu t'occupes des bateaux, tu rencontres plein de gens formidables. C’est une occasion d’emploi super intéressante, et sûrement meilleure que d’emballer des sacs d’épicerie.

Le moment qu'il préfère?

Assurément le camp de voile des 13-14 ans. Ce sont des jeunes qui viennent principalement de l’arrondissement. On les garde toute la semaine. On leur apprend à naviguer et, à la fin, ils viennent avec leurs parents ou avec des amis. Et ils partagent ce qu’ils ont appris, ce sont eux qui contrôlent le bateau. On peut alors voir l’évolution entre la première et la dernière journée, après la semaine d’apprentissage. Au début, certains ont peur de monter dans le bateau. Et à la fin de la semaine, ce sont les mêmes qui rassurent leurs amis ou leurs parents en leur disant que tout est correct. Ce sont des moments merveilleux et j’adore ça!

Dans l’autre embarcation, il y a Ariane. Du haut de ses 14 ans, elle a déjà accumulé 2 ans d’expérience. C'est elle qui seconde le chef de bord. Pour celle qui se destine à devenir électricienne, la navigation est avant tout une autre manière de vivre avec la nature.

Moi, le bateau, c’est du plaisir. C’est relax. Un petit coup d’adrénaline et on apprend plein de trucs, comment faire des nœuds, par exemple. Si je suis sur la mer, je sais comment me débrouiller. C’est aussi beaucoup d’apprentissage.

Une fiche sur le castor

Le fondateur de Jeunes marins urbains explique que les motivations des jeunes qui viennent pratiquer la voile sont vraiment diverses.

Bien sûr, il y a ceux qui veulent apprendre toutes les ficelles de la navigation, mais il y a aussi l’aspect pédagogique. On est sur l’eau dans un environnement où il y a des oiseaux, des poissons, des mammifères. On découvre donc aussi le respect de l’environnement. Il y a des fiches que des étudiantes ont réalisées et qu’on laisse dans les bateaux. On va même être surpris de découvrir qu'à Pointe-aux-Trembles, il y a des huttes à castors!