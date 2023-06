Tour de France 2023 : Pogacar et Vingegaard, qui d’autre?

Ils ont remporté les trois derniers Tour de France. Ils sont, et de loin, les deux grands favoris pour quitter Paris avec le mythique maillot jaune, le 23 juillet.

Ils sont : Tadej Pocagar (UAE Team Emirates) et Jonas Vingegaard (Team Jumbo-Visma).

Vingegaard a participé au Tour deux fois. Il a gagné l’an dernier et a terminé 2e en 2021. Pogacar a trois participations à la Grande Boucle à son actif : deux victoires, en 2020 et 2021, et une 2e place l’an dernier.

Aucun autre coureur ne semble pouvoir rivaliser avec eux pour le titre. Évidemment, sur le Tour, tout peut arriver, mais ces deux coureurs sont nettement un ton au-dessus des autres.

Ils savent comment gagner la plus grande course cycliste du monde.

Vingegaard aura la pression d’être le champion défendant, une première pour lui. Et cette année, le Danois sera l’unique leader de l’équipe Jumbo-Visma, contrairement à l’année dernière, où l’équipe néerlandaise comptait également sur Primoz Roglic (2e du Tour 2020) pour jouer le classement général.

Les circonstances de course avaient tôt fait de modifier le plan de l’équipe, Roglic chutant dès les premières étapes. Il avait d’ailleurs été un élément important dans la victoire de son coéquipier Vingegaard.

Le Belge Wout Van Aert lors du Tour de France 2021 Photo : belga mag/afp via getty images / PETE GODING

Même sans Roglic, le Danois sera bien épaulé, avec le phénomène Wout van Aert (neuf fois vainqueur d’étape sur le Tour et, surtout, un coureur polyvalent qui excelle sur tous les terrains) et le grimpeur américain Sepp Kuss (le fidèle lieutenant de Vingegaard en montagnes). Et de toute façon, Vingegaard s’est affirmé comme étant l’un des meilleurs grimpeurs du peloton.

Pogacar a connu un début de saison 2023 grandiose. Le Slovène a remporté, même dominé, la grande majorité des courses auxquelles il a participé, et ce, sur tous les terrains.

Seule inquiétude dans son cas : sa blessure subie il y a deux mois, sur Liège-Bastogne-Liège, une fracture au scaphoïde gauche. Pogacar a donc été deux mois sans faire de course avant de remporter les titres nationaux slovènes sur route et en contre-la-montre, le week-end dernier.

Il est bien reposé et comme il l’a dit lui-même : Pas besoin de poignet pour entraîner les jambes . Il a pu rouler sur un vélo stationnaire et faire de la course à pied pendant sa réadaptation.

Pogacar l’a avoué à la télévision slovène dimanche, sa blessure au poignet n’est pas guérie à 100 %. Il n’a pas retrouvé la pleine mobilité et ressent parfois de la douleur. Reste à savoir si ce sera un enjeu pour les trois semaines à venir.

Sinon, Pogacar sera mieux entouré que les années précédentes sur le Tour, avec une équipe de lieutenants plus complète, dont le Britannique Adam Yates (4e du Tour 2016).

Derrière Pogacar et Vinegegaard, ils sont nombreux à prétendre à la troisième marche du podium :

Mikel Landa (Team Bahrain Victorius) - 4e du TDF en 2017 et 2020

Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) - 3e du TDF en 2021

David Gaudu (Groupama-FDJ) - 4e du TDF en 2022

Jay Hindley (BORA-hansgrohe) - vainqueur du Giro 2022

Enric Mas (Movistar) - 5e du TDF 2020

Romain Bardet (Team DSM) - 2e du TDF 2016, 3e en 2017

Ben O’Connor (AG2R Citroën) - 4e du TDF 2021

Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - vainqueur du TDF 2019

Un parcours favorable aux grimpeurs

Le parcours du Tour 2023 présente un dénivelé positif total d’un peu plus de 55 000 m. C’est six fois le mont Everest!

Les cinq massifs montagneux français seront visités : les Pyrénées, le Massif central, les Alpes, le Jura et les Vosges.

La ville de Bilbao, où aura lieu le départ du Tour de France 2023. Photo : afp via getty images / ANDER GILLENEA

Le Grand Départ se déroule en sol espagnol, dans le Pays basque, et le premier maillot jaune ne sera revêtu ni par un sprinteur ni par un spécialiste du contre-la-montre, un fait plutôt rare.

Le parcours des deux premières étapes avantage les puncheurs, avec de courtes ascensions pentues. Un coup à jouer pour plusieurs coureurs, mais comme a dit le Canadien Michael Woods (Israël-Premier Tech) : Pogacar et Vingegaard sont tellement forts qu’ils seront difficiles à battre dès le jour 1.

La haute montagne arrive tôt, avec l’entrée dans les Pyrénées dès la cinquième étape. Le lendemain, première arrivée au sommet à Cauterets-Cambasque, avec au passage l’ascension du col du Tourmalet, présent sur le Tour depuis 1910.

Le peloton se dirige ensuite vers le Massif central, où il retrouvera le Puy de Dôme lors de la neuvième étape. Le sommet volcanique revient sur le Tour pour la première fois depuis 1988.

Direction vers l’est pour la fête nationale des Français du 14 juillet, dans les Alpes. On pourrait voir des feux d’artifice lors de cette 13e étape. Une courte étape de 137,8 km avec une arrivée au sommet du Grand Colombier. Attendez-vous à voir plusieurs coureurs français tenter d’aller chercher cette victoire…

Le peloton conclura la deuxième semaine dans ces mêmes Alpes. Les 60 derniers kilomètres de la 15e étape ne sont pas de tout repos. Des écarts au classement général y seront faits.

Seizième étape, lendemain du deuxième jour de repos, pas de place à la reprise progressive avec le seul contre-la-montre du Tour, 22,4 km. Court, mais exigeant, puisque les six derniers kilomètres sont en montée.

Dix-septième étape, la reine du Tour. Plus de 5000 m de dénivelé positif et un dernier sommet à 2300 m d’altitude (col de la Loze). Ceux qui n’aiment pas la montagne n’auront pas de plaisir.

La dernière chance de jouer le classement général est à la 20e étape, la plus courte du Tour. Si les écarts sont minces, le terrain de jeu est propice pour se replacer au général avec six ascensions répertoriées.

Un menu parfait pour les grimpeurs, et pour une grande bataille au classement général… mais comme tout peut arriver sur le Tour, il faudra franchir les premières étapes, très nerveuses, sans gravité.

Le départ aura lieu le samedi 1er juillet, à Bilbao, en Espagne.