Canada Soccer songe à la faillite

Nous sommes vraiment en difficulté. Ce n'est pas imminent, mais nous devons explorer ce que la faillite entraîne et la façon dont elle pourrait toucher notre organisation , a dit l'ancien capitaine de l'équipe nationale qui a été nommé à son poste de secrétaire général par intérim en avril.

[La faillite] a été discutée, mais pas dans le sens où c'est une stratégie que nous examinons. Ç’a été discuté davantage pour en savoir plus sur le sujet. C'est absolument la dernière option que je veux considérer ou même penser. Mais je m'en voudrais de ne pas faire les vérifications nécessaires , a-t-il ajouté.

Ce signal d’alarme survient pendant que l’équipe féminine se prépare comme elle le peut à la Coupe du monde, en Australie et en Nouvelle-Zélande, à compter du 20 juillet.

Jason deVos a déclaré que l'entraînement pour le tournoi ne serait pas compromis, mais il a aussi dit que l'équipe nationale féminine ne jouerait aucun match après le Mondial cet été, à l'exception de deux matchs contre la Jamaïque qui sont nécessaires pour la qualification olympique en septembre.

Le calendrier des matchs de la FIFA montre que les fenêtres pour que les équipes nationales féminines puissent jouer deux matchs chacune sont du 18 au 26 septembre, du 23 au 31 octobre et du 27 novembre au 27 décembre.

Des finances en chute libre

Avec la participation des Canadiens à la Coupe du monde en 2022, le fonds de réserve de la fédération a fondu, passant de 7,1 millions à 2,4 millions de dollars.

La ministre fédérale des Sports Pascale St-Onge a déjà demandé à la fédération d'ouvrir ses livres. Le gouvernement désire confier à un cabinet indépendant la réalisation d'un audit fiscal de l'organisation entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2023.

La situation financière est telle que les équipes nationales pourraient faire l’impasse sur des matchs internationaux lors des trois fenêtres de l'automne.

En négociations depuis le début de l’année, Canada Soccer n’a toujours pas signé d’ententes collectives avec ses équipes nationales. Et le fameux contrat avec Canadian Soccer Business qui couvre tous les revenus de commandites et de droits médiatiques des équipes nationales jusqu’en 2037 est aussi en processus de révision.

Si l’équipe nationale féminine est limitée à deux matchs de qualifications cet automne, il en sera de même pour l’équipe masculine qui devrait jouer deux matchs en novembre dans le but de se qualifier pour la Copa América.

Si ces matchs ont lieu, les problèmes financiers de la fédération pourraient cependant nuire aux plans des entraîneurs dans la préparation de leur équipe.

Déjà, l’entraîneur de l’équipe masculine, John Herdman, a souligné que la situation avait eu un impact sur la préparation en vue des matchs de la Ligue des nations, il y a deux semaines, à Las Vegas.

Herdman a noté que les États-Unis et le Mexique avaient eu des camps plus longs que ceux du Canada et que l'équipe américaine avait été regroupée une semaine plus tôt que la sienne pour les demi-finales et la finale.