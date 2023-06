On ne voyait pas comment on allait pouvoir y arriver. On avait l’impression que l’écart continuait de se creuser. C’est une grande fierté, il y a longtemps que les joueuses attendaient cette nouvelle-là! , s’est réjouie la directrice du tournoi canadien à Montréal Valérie Tétreault.

Le tournoi rehausse aussi son statut pour ses volets féminin et masculin, faisant passer la durée des tournois montréalais et torontois de 7 à 12 jours de tableau principal dès 2025, à l'exception des années olympiques.

Avec des bourses égales en 2027 et un format de 12 jours, l'Omnium Banque Nationale fera désormais partie d’un club sélect de tournois, avec ceux d’Indian Wells, Miami et Madrid. Ceux de Rome, de Cincinnati et de Pékin viennent aussi d’obtenir un calendrier étendu.

L’an dernier, la championne Simona Halep avait reçu moins de la moitié de la somme accordée au champion masculin, Pablo Carreno Busta : 439 700 $US, contre 915 295 $US. La somme totale des bourses offertes aux femmes ne représente actuellement que 32 % des bourses attribuées aux hommes.

Cette proportion devrait passer à 60 % en 2025, à 78 % en 2026 et à 100 % en 2027. La bourse totale du tournoi féminin atteindra alors au moins 10 millions de dollars, soit une hausse de 350 % en 4 ans, souligne Tennis Canada.

C’est une journée formidable pour le tennis professionnel au Canada , affirme Gavin Ziv, chef de la direction des tournois et directeur principal de l’Omnium Banque Nationale de Toronto, dans le communiqué.

L’obtention des bourses égales à l’ OBN est une étape importante du plan de Tennis Canada visant à offrir au tennis féminin de meilleures possibilités commerciales , explique Valérie Tétreault, qui vivra son baptême du feu du 4 au 13 août prochain quand les femmes s’amèneront au Stade IGA.

L'annonce a de quoi ravir la Canadienne et finaliste des Internationaux des États-Unis en 2021, Leylah Annie Fernandez.

L’égalité des bourses est un sujet de discussion depuis que je tiens une raquette, déclare la Lavalloise par communiqué. Je suis tellement ravie, en tant que joueuse canadienne active, de vivre l’histoire sous mes yeux et de faire partie de ce grand moment pour les femmes du monde entier. Atteindre la parité dans des tournois qui ont lieu chez nous et ailleurs est très important pour moi.

Douze jours au lieu de sept

Le circuit masculin de l’ ATP avait déjà annoncé, l’an dernier, que quelques tournois, dont l’Omnium Banque Nationale, auraient désormais un tableau principal de 12 jours avec une structure semblable à celle des tournois du grand chelem.

Le nombre de participants au tableau principal passera ainsi de 56 à 96, tant chez les femmes que chez les hommes.

On tombe dans un club un peu plus sélect. Le public montréalais devrait être fier. Honnêtement, c’est aussi grâce aux spectateurs qui se présentent année après année. Il y a des gens dans les estrades du lundi matin jusqu’à la finale. C’est un peu ça, la marque de commerce du tournoi. C’est comme ça que Montréal a su se démarquer des autres tournois sur la scène internationale , a précisé Valérie Tétreault.

Gavin Ziv félicite lui aussi la vision de l’ ATP et de la WTA , mais salue également les employés de Tennis Canada, les bénévoles et les supporteurs.

Un tournoi plus long forcera inévitablement les amateurs à s’adapter à un nouveau calendrier.

Notre finale, il faut s’attendre à ce qu’elle soit jouée en milieu de semaine, probablement le mercredi ou le jeudi soir afin que Cincinnati puisse commencer son tournoi. Nos deux tournois ont lieu en l’espace de trois semaines. Le calendrier est chargé. Notre fenêtre, c’est entre Wimbledon et les Internationaux des États-Unis , rappelle l’ancienne joueuse qui croit que cette formule devrait plaire aux amateurs.

La transformation est aussi rendue possible par un soutien financier du gouvernement fédéral de l'ordre de 20 millions dans le cadre de l’Initiative d’appui aux grands festivals et événements.

Les installations seront-elles à la hauteur pour un tournoi de plus grande envergure?

On a l’un des sites les plus petits pour un tournoi de cette catégorie, indique Tétreault. Elles sont toujours suffisantes pour l’instant, en termes de capacité d’accueil. On regarde comment on peut grossir de l’intérieur. Passer de 56 à 96 joueurs, c’est quand même une bonne augmentation. Il faudra être créatifs.

La recette pour y arriver

La WTA a récemment conclu une entente avec le fonds CVC pour créer une nouvelle entité, WTA Ventures, et ainsi centraliser les droits commerciaux et les actifs du circuit (la diffusion, les paris, les commandites, etc.). Le fonds CVC est déjà présent dans plusieurs sports, dont le soccer, le rugby et le cricket. Selon le New York Times, le fonds investira 207 millions dans son partenariat avec la WTA .

Tout ça voudra dire plus d’argent pour le tournoi canadien, qui compte s’en servir pour réduire considérablement l’écart des bourses entre les femmes et les hommes.

Valérie Tétreault lève son chapeau aux dirigeants de la WTA .

Centraliser tous les droits commerciaux, c’est un peu l’éclair de génie dont avait besoin de la part de la WTA, a-t-elle dit. Cette nouvelle stratégie nous permet de créer plus d’argent et de revenus à verser aux joueuses.

De son côté, la Banque Nationale, commanditaire en titre, injectera aussi plus de fonds pour aider à réduire l’écart au cours des prochaines années et à offrir une dotation égale aux femmes et aux hommes à compter de 2027 , indique le communiqué de Tennis Canada.

La nouvelle survient l’année même du 50e anniversaire de la création du circuit féminin par Billie Jean King, qui continue de militer pour l’équité, comme plusieurs autres.

Sans le travail exceptionnel de Billie Jean King, du groupe des neuf pionnières (Original Nine), de Venus Williams et de bien d’autres joueuses dans leur sillage, nous ne serions pas ici aujourd’hui, souligne la Canadienne et championne des Internationaux des États-Unis en 2019, Bianca Andreescu. C’est tellement excitant de penser que d’ici 2027, nous aurons officiellement l’égalité salariale et que les joueuses de demain bénéficieront de tout le travail acharné qui a rendu cette journée possible.

Valérie Tétreault, qui a quitté le circuit de tennis féminin en 2010, au début de la vingtaine, a une pensée pour toutes celles qui n’auront pas été en mesure de profiter de cette injection de fonds.