Le consortium est composé des acteurs Ryan Reynolds, Rob McElhenney et Michael B. Jordan et des groupes Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments.

L'investissement permet à l'entreprise française Alpine Racing Ltd. d'augmenter sa valeur à 1,188 milliard de dollars, a précisé l'équipe dans un communiqué.

Les investisseurs ont une bonne connaissance du sport, a précisé l'équipe française, car ils ont investi en NFL (Cowboys de Dallas) et dans le soccer français (Toulouse) et britannique.

Reynolds et McElhenney ont en effet acheté en 2021 le Wrexham FC, du pays de Galles, pour une somme estimée à 3,3 millions de dollars.

Le club s'est retrouvé sous les réflecteurs en raison de la notoriété de ses propriétaires et a assuré sa promotion en quatrième division anglaise cette saison.

Le constructeur Renault a précisé qu'Alpine Racing SAS, l'entité construisant des moteurs de F1 en France, ne fait pas partie de la transaction et demeure l'entière propriété du Groupe Renault.

L'équipe de F1 Alpine-Renault est actuellement 5e au classement des constructeurs.