Eliud Kipchoge a les yeux rivés sur le marathon des JO de 2024

Eliud Kipchoge est considéré comme le plus grand marathonien de l'histoire, avec ses deux titres olympiques (2016 et 2021), son record du monde (2 h 1 min 9 s à Berlin en 2022) et ses 10 victoires dans des marathons majeurs en 10 ans sur la distance de 42,195 km.

Il manque au Kenyan des victoires aux marathons de Boston et New York pour devenir le premier homme à s'imposer dans les six marathons majeurs .

À bientôt 39 ans, Kipchoge a dit que la priorité maintenant est de se concentrer sur les Jeux olympiques et gagner une troisième fois. Les autres (défis) viendront plus tard, quand interviewé à son camp d'entraînement de Kaptagat, sur les plateaux de la vallée du Rift.

Ses deux médailles d'or olympiques en marathon l'ont placé à la hauteur de l'Éthiopien Abebe Bikila (1960, 1964) et l'Allemand Waldemar Cierpinski (1976, 1980). Une troisième en ferait le géant incontesté de la discipline aux Jeux.

Eliud Kipchoge à l'arrivée du marathon des Jeux olympiques de 2016, à Rio Photo : Reuters / Athit Perawongmetha

Kipchoge n'exclut pas de renoncer à ses autres défis. Si le moment arrive de raccrocher les chaussures de course, je dirai au revoir à d'autres grandes choses dans le sport , affirme-t-il.

Au sujet de sa contre-performance du 17 avril au marathon de Boston, où il avait terminé 6e, il dit vouloir oublier.

J'essaie d'oublier ce qui s'est passé à Boston, explique-t-il. C'est toujours dans un coin de ma tête, l'esprit est toujours traversé par certaines choses, mais j'ai confiance que ce soit parti [...] Ce qui s'est passé est passé.