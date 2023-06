Leylah Annie Fernandez impose son jeu en Allemagne, Bianca Andreescu se fait peur

La Québécoise, 96e joueuse mondiale, n'a laissé qu'un jeu à l'Allemande Lena Rüffer Papadakis, qu'elle a battue en deux manches de 6-0 et 6-1 en 54 minutes.

Très forte au service, Fernandez a réussi 6 as et a gagné 92,3 % des points avec sa première balle. Elle a de plus brisé cinq fois en six tentatives son adversaire.

Elle affrontera au prochain tour la Russe Anna Blinkova, 39e du monde.

Sa compatriote Bianca Andreescu a eu beaucoup plus de mal à franchir son premier obstacle, la Britannique Sonay Kartal, 264e à la WTA.

Bianca Andreesca Photo : afp via getty images / JULIEN DE ROSA

C'était leur premier affrontement, et la Canadienne a eu besoin de trois manches pour passer au tour suivant.

Elle l'a emporté, 6-2, 3-6 et 7-5 en 2 h 27 min, après avoir réussi 7 as et sauvé 8 balles de bris sur 10. Après avoir gaspillé une balle de match au 11e jeu, Andreescu a finalement conclu à sa deuxième tentative au jeu suivant.

Elle aura comme prochaine adversaire l'Espagnole Rebeka Masarova, 69e du monde. Elle espère aller loin dans ce tournoi qui lui avait souri en 2022.

L'Ontarienne avait atteint la finale, perdue contre la Française Caroline Garcia.

