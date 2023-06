Leylah Annie Fernandez impose son jeu en Allemagne

La Québécoise, 96e joueuse mondiale, n'a laissé qu'un jeu à l'Allemande Lena Rüffer Papadakis, qu'elle a battue en deux manches de 6-0 et 6-1 en 54 minutes.

Très forte au service, Fernandez a réussi 6 as et a gagné 92,3 % des points avec sa première balle de service. Elle a de plus brisé cinq fois en six tentatives le service de son adversaire.

Fernandez affrontera au prochain tour la Russe Anna Blinkova, 39e du monde.

Plus de détails à venir

Autre résultat de premier tour :