Le premier tour du repêchage de la LNH, qui aura lieu mercredi à Nashville, risque d’être l’un des plus mouvementés auxquels on ait assisté depuis longtemps. Ce serait sans doute étrange de faire cela, mais si on comparait les repêchages de la LNH avec les ours noirs, la séance de sélection de cette année ressemblerait probablement plus à l’ours qui tenait la vedette du film Cocaine Bear.

Pour les directeurs généraux, les jours et les heures précédant le premier tour du repêchage s’avèrent souvent le meilleur moment de l’année pour parler affaires.

Durant cette courte période, toutes les organisations cherchent à améliorer leur sort. La plupart des DG souhaitent rehausser leur alignement en vue de la prochaine saison, alors que d’autres sont plutôt disposés à laisser des partir des joueurs établis afin de jeter les bases d’un processus de reconstruction.

En plus, c’est le moment de l’année où le carcan du plafond salarial se fait le moins sentir. La majorité des DG ont des joueurs dont les contrats viennent à échéance. Ils jouissent donc d’une marge de manœuvre qui leur permet d’être créatifs.

Enfin, la quasi-totalité des directeurs ont de nouveaux actifs dans leurs poches — des choix de repêchage — dont la valeur varie, mais qui sont toujours très convoités.

À titre d’exemple, l’an passé, les Islanders de New York ont cédé leur premier choix (13e au total) au Canadien en échange du défenseur Alexander Romanov et d’un choix de quatrième tour. Puis le CH s’est immédiatement tourné vers les Blackhawks de Chicago, à qui il a cédé le 13e choix au total et un choix de troisième tour en échange du jeune centre Kirby Dach.

***

Cela étant dit, revenons au propos de cette chronique. Quand on dresse la liste des directeurs généraux qui font face à des ultimatums ou qui ont des carnets de commandes costauds, il est difficile de ne pas s’attendre à une semaine de repêchage extrêmement mouvementée.

À Winnipeg par exemple, à lui seul, Kevin Cheveldayoff doit composer avec une demande de transaction formulée par Pierre-Luc Dubois ainsi qu’avec les situations des vétérans attaquants Blake Wheeler, Mark Scheifele et de son gardien étoile Connor Hellebuyck, qui s’apprêtent à écouler leur dernière année de contrat.

Le directeur général des Jets de Winnipeg Kevin Cheveldayoff. Photo : Radio-Canada / Travis Golby

À Ottawa, Pierre Dorion a reçu une demande de transaction de la part de l’attaquant Alex DeBrincat. Les Sénateurs seront officiellement détenus par un nouveau propriétaire en septembre prochain et cette équipe n’a pas participé aux séries depuis six ans. Dorion doit impressionner cette semaine. Il n’a pas vraiment le choix.

Par ailleurs, à Calgary, le nouveau directeur général Craig Conroy a aussi reçu une demande de transaction de la part du défenseur Noah Hanifin. Et Conroy fait déjà face à la pression de remettre sur les rails une équipe qui a raté les séries cette saison après avoir amassé 111 points en 2021-2022.

Uniquement en tenant compte des réalités de ces trois équipes, on peut anticiper assez de transactions significatives pour éclipser le niveau d’effervescence des repêchages des 10 dernières années!

***

Ensuite, quand on fait le tour de la LNH, on trouve un nombre élevé de directeurs généraux qui se présenteront à Nashville le couteau entre les dents.

On peut certainement mentionner le nom de Kent Hughes. Le DG du CH a clairement exprimé son désir d’être actif au repêchage. Hughes dispose en plus d’une bonne banque de choix et d’espoirs pour transiger.

Kyle Dubas vient d’être remercié par les Maple Leafs et d’être nommé président des opérations hockey des Penguins de Pittsburgh. Or, ces derniers viennent de rater les séries pour la première fois depuis 2006 et leur noyau ne cesse de vieillir. Dubas ne débarquera sans doute pas au Tennessee en se disant que le statu quo est acceptable.

Daniel Brière vient pour sa part d’être promu au poste DG des Flyers de Philadelphie. Il travaille dans un marché exigeant où les limites de la patience des partisans ont déjà été dépassées. Les Flyers ont clairement annoncé qu’ils sont en reconstruction. Maintenant, il faut échanger des vétérans.

Brad Treliving, lui, succède à Dubas aux commandes des Maple Leafs de Toronto. Il n’a que sept attaquants sous contrat pour la prochaine saison et la situation de son équipe est suspecte devant le filet. On se demande par ailleurs si Treliving osera se départir d’une des quatre vedettes offensives des Leafs.

Brendan Shanahan, président des Maple Leafs de Toronto (à gauche), et Brad Treliving, nouveau directeur général de l'équipe Photo : The Canadian Press / Chris Young

À Saint Louis, le directeur général Doug Armstrong détient trois choix de premier tour. Et il rue dans les brancards, si on en juge par la transaction qu’il tente de conclure avec les Flyers, en mettant la main sur le centre Kevin Hayes et le défenseur Travis Sanheim... mais qui ne s’est pas encore concrétisée, parce que le défenseur Torey Krug refuse de lever sa clause de non-échange.

Et que dire des Blackhawks de Chicago?

Ils viennent de passer deux ans à déconstruire leur équipe et à couler au classement comme s’il n’y avait pas de lendemain. Or, Kyle Davidson a remporté la loterie Connor Bedard! La reconstruction passe soudainement de la première à la troisième vitesse. Et le directeur général des Blackhawks devra forcément acquérir du personnel pour entourer plus convenablement sa nouvelle supervedette.

***

On pourrait aussi parler des Kings de Los Angeles qui sont très actifs sur le marché par le temps qui court. Ou des Coyotes de l’Arizona, qui semblent désormais soucieux de s’améliorer. Ou des Predators de Nashville, dont le nouveau DG, Barry Trotz, vient de réussir un gros coup en refilant le centre Ryan Johansen à l’Avalanche du Colorado, quitte à retenir la moitié de son salaire de 8 millions.

Mais au bout du compte, il est clair que les coulisses de la LNH sont particulièrement agitées par le temps qui court.

Les effets économiques négatifs de la pandémie se sont estompés. Les propriétaires focalisent davantage sur les résultats sportifs de leur équipe et, en conséquence, près du tiers des directeurs généraux ont été congédiés et/ou remplacés au cours des 18 derniers mois.

Pour toutes ces raisons, ça ne brassera pas seulement dans les bars de la rue Broadway à Nashville cette semaine.