Brittney Griner au match des étoiles de la WNBA

Brittney Griner, emprisonnée pendant dix mois en Russie en 2022 et qui a manqué toute la saison dernière du championnat de basket féminin nord-américain (WNBA) Women’s National Basketball Association, a été sélectionnée dimanche pour le match des étoiles de la WNBA qui opposera les meilleures joueuses de la saison le 15 juillet à Las Vegas.

Griner, qui dispute sa 10e saison de WNBA, disputera pour la 9e fois ce match de gala, a précisé la ligue.

Elle tourne à des moyennes de 19,1 points et 6,4 rebonds par match, mais son équipe, Phoenix, affiche le pire bilan du championnat jusqu'ici (2 victoires et 10 défaites) et a limogé son entraîneure Vanessa Nygaard dimanche.

La pivot avait été arrêtée en février 2022 dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis, un produit interdit en Russie. Elle s'apprêtait à jouer pour l'équipe d'Ekaterinbourg, pendant l'intersaison américaine.

Condamnée en août à neuf ans d'emprisonnement, elle avait finalement été échangée en décembre contre le marchand d'armes russe Viktor Bout, prisonnier aux États-Unis.

Elle a retrouvé les parquets en mai avec son club du Mercury de Phoenix, accueillie par une ovation debout lors du match d'ouverture de la saison à Los Angeles.

La double championne olympique avec les États-Unis (2016 et 2020), âgée de 32 ans, a manqué trois matchs pour une blessure à la hanche et a fait son retour samedi pour une défaite (97-74) face à Seattle.