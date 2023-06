Dans un communiqué publié à environ une heure du départ de la course, dimanche matin, l'organisation a expliqué que IRONMAN, qui chapeaute ce type de triathlon d'endurance partout dans le monde, a des critères de sécurité stricts en matière de qualité de l'air, qui n'ont pu être respectés à Tremblant dimanche matin.

Puisque les prévisions n'indiquaient pas que les indices de qualité de l'air allaient s'améliorer au cours de la journée, la décision a été prise d'annuler l'épreuve.

Le secteur de Mont-Tremblant est en effet l'une des nombreuses régions du Québec qui fait l'objet d'un avertissement de smog publié par Environnement Canada dimanche matin.

En raison des feux de forêt, des concentrations élevées de particules fines entraînent une mauvaise qualité de l'air et une visibilité réduite par endroits, explique l'agence fédérale, qui ajoute que ces conditions persisteront jusqu'à lundi.

Les organisateurs du Ironman 70,3 de Mont-Tremblant ont précisé que la décision d'annuler l'épreuve a été prise en collaboration avec les autorités provinciales de la santé pour assurer la sécurité des participants, des spectateurs, des bénévoles, du personnel et de toutes les autres personnes concernées par l'événement.

Un Ironman 70,3 se compose de 1,9 kilomètre de natation, 90 kilomètres de vélo et 21,1 kilomètres de course à pied, ce qui correspond à la moitié des distances parcourues lors d'un Ironman complet.

Le triathlon de Montréal aussi annulé

À Montréal, la mauvaise qualité de l’air a aussi forcé l’annulation des épreuves de relais prévues dans le Vieux-Port.

Malheureusement la santé publique nous a avisé qu’on devait annuler, avec World Triathlon, on se dirigeait vers ça, a expliqué Patrice Brunet, le président du triathlon de Montréal, au micro de Radio-Canada. On ne pouvait pas reporter dans la journée, on sait que la qualité de l’air doit s’améliorer un peu dans la journée, mais en raison des fermetures de rues, toute la logistique que ça implique, on devait annuler.

Le relais des championnats canadiens, prévu en matinée, a été le premier à être rayé du programme.

En raison de la qualité de l’air ce matin à Montréal, la santé publique a recommandé d’annuler le Championnat canadien de relais mixte , ont expliqué les organisateurs sur Facebook.

Le départ du relais élite, prévu initialement à 10 h, a été reporté à 11 h avant d'être complètement annulé.

Nous regrettons ces événements de dernière minute indépendants de notre volonté et partageons votre déception, mais assurer la sécurité et préserver la santé des athlètes est notre priorité.

Samedi, sur un parcours trempé par la pluie, le Québécois Charles Paquet a pris la 7e place dans l’épreuve sprint.