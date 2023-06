Sirois s’illustre et le CF Montréal arrache un match nul à Charlotte

Le CF Montréal a souffert en deuxième demie, mais il a arraché un match nul de 0-0 au Charlotte FC, samedi soir, au Bank of America Stadium.

Comme il avait dû le faire lors de sa victoire de 1-0 contre le Nashville SC, mercredi soir, le Bleu-blanc-noir a tenté d'être hermétique lors du dernier tiers, mais, cette fois, afin de conserver un précieux point à l'étranger.

Fidèle à lui-même depuis le début de la campagne, le gardien Jonathan Sirois s'est signalé en réalisant quatre arrêts. Il a surtout inspiré confiance à ses coéquipiers au moment où le Charlotte FC (6-8-6) accentuait la pression.

Le CF Montréal et Charlotte FC ont fait match nul, leur duel se terminant par la marque de 0-0. Photo : AP / Matt Kelley

Le CF Montréal (8-9-2) est resté invaincu à ses trois dernières sorties (2-0-1), mais il a surtout maintenu sa 8e place dans l'Association de l’Est, deux points devant ses adversaires de la soirée.

De son côté, le Charlotte FC n'a pas gagné à ses cinq derniers matchs (0-2-3), soit depuis le 27 mai. Sa dernière victoire à domicile remonte au 17 mai, face au Fire de Chicago.

La troupe montréalaise était privée des défenseurs Aaron Herrera et Zachary Brault-Guillard, qui ont été sélectionnés par leur équipe respective en vue de la Gold Cup, et des milieux de terrain Mathieu Choinière et Lassi Lappalainen, tous deux blessés.

Le CF Montréal reviendra au stade Saputo samedi prochain pour y accueillir le New York City FC.

Sirois ne donne rien

Les deux équipes ont montré beaucoup d'énergie en première demie, mais plusieurs attaques se sont arrêtées avant la surface de réparation.

Le Charlotte FC a réussi à s'approcher du filet montréalais grâce à un long centre en direction de Justin Meram, qui a attiré deux joueurs avant de remettre vers la droite de la surface à Enzo Copetti. L'Italien a cependant manqué d'exécution et il a faiblement dirigé le ballon hors cible.

Quelques instants plus tard, à la 12e minute, Bryce Duke a rejoint Sunusi Ibrahim, laissé seul entre les défenseurs. Son tir a toutefois été stoppé de la jambe par le gardien Kristijan Kahlina.

À la 27e minute, Meram a encore eu une occasion en or. Profitant des largesses d'Ariel Lassiter sur le flanc droit, le milieu de terrain a décoché une violente frappe que Jonathan Sirois a bloquée de la main droite.

Duke a également tenté sa chance à la suite d'un cafouillage de Kahlina, à la 36e minute. Le joueur du CF Montréal a cependant envoyé le ballon par-dessus le filet.

L'équipe locale a été incisive en début de deuxième demie, mais ce sont les hommes de Hernán Losada qui ont cogné à la porte à la 52e minute. Duke s'en allait seul vers le filet adverse lorsqu'il a été poussé de dos par Kerwin Vargas, qui a écopé un carton jaune. Sur le coup franc bien placé devant la surface de réparation, Gabriele Corbo a fait courber son tir tout juste à la droite du filet.

La troupe de la Caroline du Nord a répliqué 13 minutes plus tard. George Campbell a mal contrôlé la passe de Sirois et la contre-attaque a été immédiate. Karol Swiderski a tenté un tir bas en provenance de l'entrée de la surface de réparation, mais le gardien du Bleu-blanc-noir n'a pas eu à bouger pour repousser le ballon.

Sirois a également dû se signaler à la 79e minute lorsqu’il a fait dévier de sa main droite le long ballon enroulé de Vargas.